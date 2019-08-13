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РИА Новости

На Украине объявили в розыск бывшего бизнес-партнера Коломойского

15:41 13.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Игорь Коломойский. Архивное фото
КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Нацполиция Украины объявила в розыск по подозрению в отмывании денег бизнесмена и почетного президента федерации тенниса Украины Вадима Шульмана, который является бывшим бизнес-партнером Игоря Коломойского, соответствующая информация появилась в базе разыскиваемых лиц МВД.
"Шульман Вадим Маратович. Статья обвинения - 209 часть 3 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем - ред.). Мера пресечения не применялась", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Ранее ФБР США возбудило дело против Коломойского по заявлению Шульмана.
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