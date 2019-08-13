На Украине объявили в розыск бывшего бизнес-партнера Коломойского

КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Нацполиция Украины объявила в розыск по подозрению в отмывании денег бизнесмена и почетного президента федерации тенниса Украины Вадима Шульмана, который является бывшим бизнес-партнером Игоря Коломойского, соответствующая информация появилась в базе разыскиваемых лиц МВД.