На Украине объявили в розыск бывшего бизнес-партнера Коломойского

КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Нацполиция Украины объявила в розыск по подозрению в отмывании денег бизнесмена и почетного президента федерации тенниса Украины Вадима Шульмана, который является бывшим бизнес-партнером Игоря Коломойского, соответствующая информация появилась в базе разыскиваемых лиц МВД.
"Шульман Вадим Маратович. Статья обвинения - 209 часть 3 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем - ред.). Мера пресечения не применялась", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Ранее ФБР США возбудило дело против Коломойского по заявлению Шульмана.