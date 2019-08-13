Силовики обстреляли из минометов и танка территорию ДНР, заявили в Донецке

ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские силовики во вторник обстреляли из минометов и танка юг самопровозглашенной Донецкой народной республики, окраины Горловки и Ясиноватой, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Сегодня с 13.30 до 14.30 (совпадает с мск - ред.) нами были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины населенного пункта Гольмовский (населенный пункт на окраине подконтрольной ДНР Горловки - ред.), выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра; по направлению населенного пункта Ясиноватая произведено шесть выстрелов из танка в направлении населенного пункта Коминтерново (населенный пункт на юге ДНР - ред.), выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - заявил представитель ведомства.