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РИА Новости

Силовики обстреляли из минометов и танка территорию ДНР, заявили в Донецке

15:39 13.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села в Донбассе
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские силовики во вторник обстреляли из минометов и танка юг самопровозглашенной Донецкой народной республики, окраины Горловки и Ясиноватой, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"Сегодня с 13.30 до 14.30 (совпадает с мск - ред.) нами были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины населенного пункта Гольмовский (населенный пункт на окраине подконтрольной ДНР Горловки - ред.), выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра; по направлению населенного пункта Ясиноватая произведено шесть выстрелов из танка в направлении населенного пункта Коминтерново (населенный пункт на юге ДНР - ред.), выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - заявил представитель ведомства.
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СЦККДНРДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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