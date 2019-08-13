Помогавших пострадавшим при ЧП под Архангельском медиков обследуют

МУРМАНСК, 13 авг – РИА Новости. Первая группа из 10 сотрудников медицинских учреждений Архангельска, которые оказывали помощь пострадавшим во время инцидента на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, отправлены на обследование в федеральный медицинский центр, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.

"Правительством Архангельской области реализован комплекс профилактических мероприятий в качестве дополнительных мер контроля по итогам инцидента в районе Нёноксы. Мероприятия включают в себя в том числе обследования сотрудников медицинских организаций, участвовавших в оказании медицинской помощи пострадавшим", - сообщил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что эти мероприятия проводятся по инициативе самих работников. "Первая группа сотрудников из 10 человек уже направилась для этого обследования. Все расходы на обследование берет на себя правительство Архангельской области. Сама процедура займет два-три дня", - добавили в пресс-службе. Пока здесь не могут уточнить, сколько человек будет направлено на обследование, поскольку это зависит от желания самих медиков.