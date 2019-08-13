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РИА Новости

Помогавших пострадавшим при ЧП под Архангельском медиков обследуют

15:38 13.08.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСтетоскоп
Стетоскоп
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Стетоскоп. Архивное фото
МУРМАНСК, 13 авг – РИА Новости. Первая группа из 10 сотрудников медицинских учреждений Архангельска, которые оказывали помощь пострадавшим во время инцидента на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, отправлены на обследование в федеральный медицинский центр, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
"Правительством Архангельской области реализован комплекс профилактических мероприятий в качестве дополнительных мер контроля по итогам инцидента в районе Нёноксы. Мероприятия включают в себя в том числе обследования сотрудников медицинских организаций, участвовавших в оказании медицинской помощи пострадавшим", - сообщил собеседник агентства.
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Он подчеркнул, что эти мероприятия проводятся по инициативе самих работников. "Первая группа сотрудников из 10 человек уже направилась для этого обследования. Все расходы на обследование берет на себя правительство Архангельской области. Сама процедура займет два-три дня", - добавили в пресс-службе. Пока здесь не могут уточнить, сколько человек будет направлено на обследование, поскольку это зависит от желания самих медиков.
В минувший четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее Росатом проинформировал о гибели пяти своих сотрудников. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.
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