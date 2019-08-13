Ормузский пролив признали временной зоной повышенного риска

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Ормузский пролив признан временной зоной повышенного риска, что обеспечивает для моряков, работающих в этом районе, дополнительные бонусы, сообщила во вторник пресс-служба Российского профессионального союза моряков (РПСМ).
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.
"Международный переговорный форум (IBF) признал Ормузский пролив временной зоной повышенного риска: если моряки подвергнутся атаке в этом регионе, им полагается бонус и двойные компенсации в случае смерти или потери трудоспособности", - говорится в сообщении РПСМ.
"Несмотря на то, что на сегодняшний день проблема коснулась только танкеров и потенциально судов под Британским флагом, мы хотели как можно быстрее ответить на проблемы и обеспокоенность всех, кто следует через этот регион. Я счастлив, что в решении IBF учтен потенциальный риск для всех судов и всех членов экипажей. Мы продолжаем призывать к спокойствию в этом районе плавания и освобождению экипажа", - приводятся в сообщении слова председателя секции моряков Международной федерации транспортных рабочих (ITF) Дэвида Хенделя.
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Профсоюз отмечает, что решение о выплате бонусов и двойных компенсаций в случае смерти или потери трудоспособности распространяется на все суда, на которых есть коллективный договор ITF.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. Ранее Российский профессиональный союз моряков призвал моряков не устраиваться на суда, идущие на Ближний Восток.