Ормузский пролив признали временной зоной повышенного риска

Морской пехотинец США наблюдает за иранским кораблем c американского военного корабля USS John P. Murtha во время транзита через Ормузский пролив

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Ормузский пролив признан временной зоной повышенного риска, что обеспечивает для моряков, работающих в этом районе, дополнительные бонусы, сообщила во вторник пресс-служба Российского профессионального союза моряков (РПСМ).

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.

"Международный переговорный форум (IBF) признал Ормузский пролив временной зоной повышенного риска: если моряки подвергнутся атаке в этом регионе, им полагается бонус и двойные компенсации в случае смерти или потери трудоспособности", - говорится в сообщении РПСМ.

"Несмотря на то, что на сегодняшний день проблема коснулась только танкеров и потенциально судов под Британским флагом, мы хотели как можно быстрее ответить на проблемы и обеспокоенность всех, кто следует через этот регион. Я счастлив, что в решении IBF учтен потенциальный риск для всех судов и всех членов экипажей. Мы продолжаем призывать к спокойствию в этом районе плавания и освобождению экипажа", - приводятся в сообщении слова председателя секции моряков Международной федерации транспортных рабочих (ITF) Дэвида Хенделя.

Профсоюз отмечает, что решение о выплате бонусов и двойных компенсаций в случае смерти или потери трудоспособности распространяется на все суда, на которых есть коллективный договор ITF.