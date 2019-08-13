Жителей архангельского села попросили покинуть дома из-за работ военных

КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области. Архивное фото

КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области

МУРМАНСК, 13 авг – РИА Новости. Жителей архангельского села Нёнокса, рядом с которым расположена военная часть, где 8 августа произошло ЧП, попросили в среду утром в штатном режиме покинуть населенный пункт в связи с плановыми мероприятиями военных, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы администрации Северодвинска Ксения Юдина.

Ранее на местном портале 29.ru появилась информация о том, что село Нёнокса планируется эвакуировать в среду с 5 до 7 утра, и специально для этого со станции Нёнокса будет отправлен поезд, который увезёт людей из населённого пункта на время работ на полигоне.

"В нёнокский территориальный отдел поступило оповещение о плановых мероприятиях органов военного управления. В связи с этим жителям Нёноксы было предложено покинуть территорию села на время проведения мероприятия в среду утром. Мероприятие проводится в штатном режиме", - сказала Юдина.