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РИА Новости

Жителей архангельского села попросили покинуть дома из-за работ военных

15:31 13.08.2019
2017
© REUTERS / STRINGERКПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
© REUTERS / STRINGER
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области. Архивное фото
МУРМАНСК, 13 авг – РИА Новости. Жителей архангельского села Нёнокса, рядом с которым расположена военная часть, где 8 августа произошло ЧП, попросили в среду утром в штатном режиме покинуть населенный пункт в связи с плановыми мероприятиями военных, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы администрации Северодвинска Ксения Юдина.
Ранее на местном портале 29.ru появилась информация о том, что село Нёнокса планируется эвакуировать в среду с 5 до 7 утра, и специально для этого со станции Нёнокса будет отправлен поезд, который увезёт людей из населённого пункта на время работ на полигоне.
Вывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области
10 августа, 13:00РИА Новости
Радиационный фон в Архангельской области после ЧП на полигоне не превышен
"В нёнокский территориальный отдел поступило оповещение о плановых мероприятиях органов военного управления. В связи с этим жителям Нёноксы было предложено покинуть территорию села на время проведения мероприятия в среду утром. Мероприятие проводится в штатном режиме", - сказала Юдина.
В минувший четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее Росатом проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.
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Взрыв на полигоне под АрхангельскомРосатомАрхангельская областьРоссияБезопасность
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