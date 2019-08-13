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РИА Новости

Более тысячи пострадавших при взрывах под Ачинском обратились за помощью

15:32 13.08.2019 (обновлено: 15:33 13.08.2019)
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© РИА Новости / Даниил Сидоров / Перейти в фотобанкЛюди, эвакуированные за пределы 15-километровой зоны от места взрывов и пожара на военном складе под Ачинском
Люди, эвакуированные за пределы 15-километровой зоны от места взрывов и пожара на военном складе под Ачинском
© РИА Новости / Даниил Сидоров
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КРАСНОЯРСК, 13 авг - РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек, пострадавших в результате серии взрывов на военном складе под Ачинском, обратились за материальной помощью, сообщает администрация Ачинского района.
"Более тысячи двухсот человек, пострадавших от происшествия в Каменке, обратились за материальной помощью. По информации управления социальной защиты населения администрации района, на сегодня денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей уже получили 799 человек на общую сумму около 8 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По данным властей, в консультационные пункты, организованные администрацией района, с заявлениями на оказание материальной помощи продолжают обращаться жители деревень Каменка и Малый Улуй, поселка Ключи, а также собственники дачных участков садового общества "Чистый ручей".
В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. Население Каменки в количестве более 1200 человек было эвакуировано. Людей разместили в пункте временного размещения. Большая часть устроилась у родственников. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина же первого пожара пока не ясна. В результате взрывов в общей сложности один человек погиб, еще 32 получили ранения.
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