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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ оценили проект "футуристического храма" в Екатеринбурге

15:28 13.08.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПредупреждение на заборе огороженной территории сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
Предупреждение на заборе огороженной территории сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Архитектурное пространство храма должно создавать нужную для молитвы атмосферу, а не выставлять верующих напоказ с помощью стеклянных стен – вот о чем следовало подумать разработчикам футуристического проекта храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, заявил РИА Новости председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.
Ранее архитектурная студия Rock представила футуристический проект храма Святой Екатерины на одной из площадок, которая войдет в опрос о месте строительства собора в Екатеринбурге. Как отметили архитекторы, узнаваемость православного храма обеспечат золотые купола, закомары, кокошники и апсиды. Снаружи его окружает закрытая оранжерея с открытым доступом для всех желающих.
"Я лично считаю, что никаких прозрачных стен в храме быть не должно. Другое дело, если есть зенитные окна (на крыше – ред.) или витражи, что делается в главном храме Вооруженных сил РФ – вот это вполне приемлемо, потому что открывает человеку небо, а не открывает его другим людям, которые могут наблюдать за ним как за каким-то подопытным существом", - отметил Калинин.
Тем не менее, если в стеклянном храме удается создать атмосферу, "которая помогает человеку молиться", то, по мнению Калинина, такой проект оправдан. В противном случае он будет лишь попыткой художников и архитекторов самовыразиться, "что ни в каком плане не нужно ни для Церкви, ни для верующих".
"Если они хотят самовыразиться, то могут участвовать в различных выставках, в том числе архитектурных. А для верующих людей нужно создавать то пространство, которое будет приближать их к Богу – не отдалять от него и не делать их моление подобно положению рыбки в стеклянном аквариуме, на которую все смотрят и восторгаются ее красотой или дают свои комментарии", - заключил протоиерей.
Сотрудник полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
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Проект, который представила студия, предлагается реализовать на месте бывшего приборостроительного завода, - одной из возможных площадок для возведения храма Святой Екатерины, вошедших в опрос горожан.
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма в сквере. Позже рабочая группа утвердила список из трех площадок, в который вошли пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, площадка на месте снесенной телебашни и бывший приборостроительный завод на улице Горького. Глава Екатеринбурга заявил, что площадку на месте снесенной телебашни уберут из опроса, так как на ней началось возведение ледовой арены.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеРусская православная церковьОбщество
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