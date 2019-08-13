В РПЦ оценили проект "футуристического храма" в Екатеринбурге

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Архитектурное пространство храма должно создавать нужную для молитвы атмосферу, а не выставлять верующих напоказ с помощью стеклянных стен – вот о чем следовало подумать разработчикам футуристического проекта храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, заявил РИА Новости председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

Ранее архитектурная студия Rock представила футуристический проект храма Святой Екатерины на одной из площадок, которая войдет в опрос о месте строительства собора в Екатеринбурге. Как отметили архитекторы, узнаваемость православного храма обеспечат золотые купола, закомары, кокошники и апсиды. Снаружи его окружает закрытая оранжерея с открытым доступом для всех желающих.

"Я лично считаю, что никаких прозрачных стен в храме быть не должно. Другое дело, если есть зенитные окна (на крыше – ред.) или витражи, что делается в главном храме Вооруженных сил РФ – вот это вполне приемлемо, потому что открывает человеку небо, а не открывает его другим людям, которые могут наблюдать за ним как за каким-то подопытным существом", - отметил Калинин.

Тем не менее, если в стеклянном храме удается создать атмосферу, "которая помогает человеку молиться", то, по мнению Калинина, такой проект оправдан. В противном случае он будет лишь попыткой художников и архитекторов самовыразиться, "что ни в каком плане не нужно ни для Церкви, ни для верующих".

"Если они хотят самовыразиться, то могут участвовать в различных выставках, в том числе архитектурных. А для верующих людей нужно создавать то пространство, которое будет приближать их к Богу – не отдалять от него и не делать их моление подобно положению рыбки в стеклянном аквариуме, на которую все смотрят и восторгаются ее красотой или дают свои комментарии", - заключил протоиерей.

Проект, который представила студия, предлагается реализовать на месте бывшего приборостроительного завода, - одной из возможных площадок для возведения храма Святой Екатерины, вошедших в опрос горожан.