Ольга Бузова разозлила пользователей Сети, назвав себя блокадницей

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пользователи соцсетей раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за то, что она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Бузова опубликовала в инстаграме видео, на котором она сидит за столом в купальнике и облизывает тарелку. Обнаружив, что ее снимают, певица начала смеяться и оправдываться.
"Ну если вкусно мне! Я блокадница", — заявила она.
Подписчики Бузовой не оценили такое высказывание и отметили, что певице не стоит бездумно разбрасываться подобными словами.
"Не смей упоминать даже это святое слово", — написала la.li847.
"Ничего святого! Приравняла себя к ленинградцам военных лет", — возмутилась akinina6911.
"К Оле отношусь с долей симпатии... Но слово "блокадница" — это было совсем ни к чему", — отметила chausova_59.
"Надо же такое сморозить", — отреагировала DolgopolovA.
"Некрасиво, конечно, упоминать о блокадниках, сидя в золотом купальнике и смеясь. <...> Люди столько пережили, неуважительно такое говорить и шутить на эту тему", — подчеркнула yulia_sisv.
3 августа, 12:56РИА НовостиНазван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram