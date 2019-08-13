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РИА Новости

Ольга Бузова разозлила пользователей Сети, назвав себя блокадницей

15:26 13.08.2019 (обновлено: 17:02 13.08.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТелеведущая, певица Ольга Бузова
Телеведущая, певица Ольга Бузова
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пользователи соцсетей раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за то, что она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Бузова опубликовала в инстаграме видео, на котором она сидит за столом в купальнике и облизывает тарелку. Обнаружив, что ее снимают, певица начала смеяться и оправдываться.

"Ну если вкусно мне! Я блокадница", — заявила она.

Подписчики Бузовой не оценили такое высказывание и отметили, что певице не стоит бездумно разбрасываться подобными словами.
"Не смей упоминать даже это святое слово", — написала la.li847.
"Ничего святого! Приравняла себя к ленинградцам военных лет", — возмутилась akinina6911.
"К Оле отношусь с долей симпатии... Но слово "блокадница" — это было совсем ни к чему", — отметила chausova_59.
"Надо же такое сморозить", — отреагировала DolgopolovA.
"Некрасиво, конечно, упоминать о блокадниках, сидя в золотом купальнике и смеясь. <...> Люди столько пережили, неуважительно такое говорить и шутить на эту тему", — подчеркнула yulia_sisv.
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