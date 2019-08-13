В Кабардино-Балкарии девятилетний мальчик попал под камнепад

"Во вторник поступила информация, что в Эльбрусском районе на водопаде "Терскол" на высоте 2800 метров ребенок попал под камнепад. Пострадавшего – жителя Нальчика 2010 года рождения эвакуировали и передали с травмами средней степени тяжести сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Это уже четвертая за вторник спасательная операция, которую провели в Эльбрусском районе. Ранее сообщалось, что утром во вторник на Эльбрусе в разных местах сорвались двое альпинистов, а у еще одного спортсмена отек легких. Позже пострадавших - двух мужчин и женщину эвакуировали на коммерческом вертолете и передали медикам.