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РИА Новости

В Кабардино-Балкарии девятилетний мальчик попал под камнепад

15:26 13.08.2019
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкОкрестности горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии
Окрестности горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии
© РИА Новости / Антон Подгайко
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Окрестности горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 13 авг - РИА Новости. Спасатели оказали первую помощь и передали медикам девятилетнего мальчика, получившего травмы в результате камнепада в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУ МЧС.
"Во вторник поступила информация, что в Эльбрусском районе на водопаде "Терскол" на высоте 2800 метров ребенок попал под камнепад. Пострадавшего – жителя Нальчика 2010 года рождения эвакуировали и передали с травмами средней степени тяжести сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на месте происшествия работали четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Это уже четвертая за вторник спасательная операция, которую провели в Эльбрусском районе. Ранее сообщалось, что утром во вторник на Эльбрусе в разных местах сорвались двое альпинистов, а у еще одного спортсмена отек легких. Позже пострадавших - двух мужчин и женщину эвакуировали на коммерческом вертолете и передали медикам.
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МЧСНальчикРоссияКабардино-БалкарияПроисшествия
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