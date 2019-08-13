Актер Мадс Миккельсен приедет в Москву осенью

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Известный датский актер, лауреат Каннского кинофестиваля Мадс Миккельсен приедет в Москву на фестиваль поп-культуры Comic Con Russia, сообщила во вторник пресс-служба фестиваля.
"Мадс Миккельсен станет специальным гостем шестого фестиваля поп-культуры Comic Con Russia, который пройдет в московском выставочном комплексе "Крокус Экспо" с 3 по 6 октября 2019 года. Актер выступит на сцене мероприятия, раздаст автографы и примет участие в фотосессиях", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба сообщила, что еще одним гостем фестиваля станет режиссер, аниматор и продюсер Тэд Стоунс – автор идей культовых американских анимационных сериалов "Чип и Дейл спешат на помощь" и "Черный Плащ".