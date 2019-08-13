Актер Мадс Миккельсен приедет в Москву осенью

"Мадс Миккельсен станет специальным гостем шестого фестиваля поп-культуры Comic Con Russia, который пройдет в московском выставочном комплексе "Крокус Экспо" с 3 по 6 октября 2019 года. Актер выступит на сцене мероприятия, раздаст автографы и примет участие в фотосессиях", - говорится в сообщении.