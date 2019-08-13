Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T15:47Z
https://ria.ru/20190813/1557453076.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155745/57/1557455789_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_160600bb4a1c779ca6d84fb26bd9d0ef.jpg
РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

На "Спасской башне" впервые выступит конный духовой оркестр из Тувы

15:06 13.08.2019 (обновлено: 15:47 13.08.2019)
697
© Фото от организаторов "Спасской башни"Конный духовой оркестр из Тувы
Конный духовой оркестр из Тувы
© Фото от организаторов "Спасской башни"
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Духовой оркестр правительства Республики Тыва, исполняющий музыку при движении верхом на лошадях, выступит в ходе фестиваля "Спасская башня" в 2019 году, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля.
"В этом году на Конном манеже XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади впервые выступит духовой оркестр правительства Республики Тыва", - говорится в сообщении.
Фестиваль Спасская башня
7 августа, 11:15Фестиваль "Спасская башня"
На "Спасской башне" проведут дополнительное представление в этом году
Особенностью коллектива является исполнение музыки в движении верхом на лошадях. Таким образом оркестр продолжает традиции созданного в 1929 году и просуществовавшего 15 лет оркестра Тувинской народно-революционной армии. "Это уникальная программа – ни один другой российский оркестр этого не делает", - отметили в оргкомитете фестиваля.
В состав коллектива входят студенты и выпускники Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств и бывшие участники духового оркестра Кызылского колледжа искусств имени А. Б. Чыргал-оола.
"Коллектив готов предложить публике самый разнообразный репертуар: классику, джаз, современную музыку с элементами рока и рэпа", - сообщает "Спасская башня".
Среди примеров народной музыки, которую исполняют тувинцы, ритуальная буддийская мистерия Цам, которая призвана оградить человека от внешней злобы и агрессии. Музицирование и танцы участников в костюмах и масках перемежаются пантомимой или диалогами.
В этом году фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади Москвы с 23 августа по 1 сентября. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
Джазовый саксофонист Игорь Бутман
9 августа, 16:10Фестиваль "Спасская башня"
Бутман сыграет с оркестром Минобороны на открытии "Спасской башни — 2019"
500000
Обсудить 0
Фестиваль "Спасская башня"Спасская башняРоссияТува
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин увеличил премии московским молодым ученым до двух миллионов рублей
РИА
Новости
Актер Мадс Миккельсен
Актер Мадс Миккельсен приедет в Москву осенью
Телеведущая, певица Ольга Бузова
Ольга Бузова разозлила пользователей Сети, назвав себя блокадницей
Полицейский у ворот генерального консульства Российской федерации во Львове
Киев объявил российского дипломата персоной нон грата
Лента
новостей
Предупреждение на заборе огороженной территории сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
В РПЦ оценили проект "футуристического храма" в Екатеринбурге
Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы
Евросоюз обеспокоен продлением ареста Дельпалю
Храм
Постпредство России в ОБСЕ осудило попытку захвата храма УПЦ на Украине
Рязань. Вид на Успенский собор и колокольню. Архивное фото
Более ста мероприятий пройдут на Форуме древних городов в Рязани
Капельницы
Режиссер Дмитрий Васильев вновь госпитализирован
Офисный работник
Профсоюзы разъяснили инициативу о сокращении рабочей недели
Тушение пожара на теплоходе Святая Русь в затоне Сибирский Нижегородской области. 13 августа 2019
Прокуратура начала проверку после пожара на теплоходе "Святая Русь"
Сын Порошенко признался, что чаще говорит по-русски
Сын Порошенко по-русски рассказал о любви к украинскому языку
Детский сад
Заведующую детсадом в Костромской области будут судить за халатность
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
На ядерном объекте в Иране начали строительство исследовательского центра
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия Андрей Исаев
В ЕР поддержали идею перехода к четырехдневной рабочей неделе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43Силовики 17 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР
09:40Эксперт обнаружил ошибку в твите Трампа об американской ракете
09:36Nissan поддержал инициативу Госдумы о запрете эксплуатации старых машин
09:35В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
09:31Минтранс изучает предложения Госдумы о запрете эксплуатации старых авто
09:23Минпромторг получил предложение о запрете эксплуатации старых авто
09:18Депутат отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда
09:17Mercedes отозвал в России около тысячи машин
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
Лента новостейМолния