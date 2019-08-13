На "Спасской башне" впервые выступит конный духовой оркестр из Тувы

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Духовой оркестр правительства Республики Тыва, исполняющий музыку при движении верхом на лошадях, выступит в ходе фестиваля "Спасская башня" в 2019 году, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля.
"В этом году на Конном манеже XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади впервые выступит духовой оркестр правительства Республики Тыва", - говорится в сообщении.
Особенностью коллектива является исполнение музыки в движении верхом на лошадях. Таким образом оркестр продолжает традиции созданного в 1929 году и просуществовавшего 15 лет оркестра Тувинской народно-революционной армии. "Это уникальная программа – ни один другой российский оркестр этого не делает", - отметили в оргкомитете фестиваля.
В состав коллектива входят студенты и выпускники Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств и бывшие участники духового оркестра Кызылского колледжа искусств имени А. Б. Чыргал-оола.
"Коллектив готов предложить публике самый разнообразный репертуар: классику, джаз, современную музыку с элементами рока и рэпа", - сообщает "Спасская башня".
Среди примеров народной музыки, которую исполняют тувинцы, ритуальная буддийская мистерия Цам, которая призвана оградить человека от внешней злобы и агрессии. Музицирование и танцы участников в костюмах и масках перемежаются пантомимой или диалогами.
В этом году фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади Москвы с 23 августа по 1 сентября. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.