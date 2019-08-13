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РИА Новости

В Финляндии дети получили письмо от президента и его собаки

15:06 13.08.2019 (обновлено: 15:09 13.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё на полях V Международного арктического форума "Арктика – территория диалога" в Санкт-Петербурге. 9 апреля 2019
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё на полях V Международного арктического форума Арктика – территория диалога в Санкт-Петербурге. 9 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 авг - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё и его бостон-терьер Ленну ответили на письмо детей из детского сада в местечке Илоярви, поблизости от города Тампере, сообщает газета Ilta-Lehti.
В апреле дети на занятиях, приуроченных к экологической акции "Час Земли", решили написать письмо президенту Ниинистё, где выразили обеспокоенность состоянием окружающей среды, а также передали привет двухлетнему сыну президента Ааро и выразили надежду, что пёс Ленну не грызёт тапочки.
Ответ от президента в детском саду не ждали, но он пришел.
"Извините, что задержался с ответом... Я согласен с вами, что мусорить не правильно. Согласно финскому законодательству, запрещается наносить ущерб окружающей среде. Помимо соблюдения закона, важно чтобы люди знали и понимали вред мусора. Важно побуждать людей заботиться о природе. Снижая количество мусора, мы помогаем миру", - написано в письме.
Помимо самого факта получения письма от первого лица государства, сотрудников детского сада удивили подписи. Внизу послания стоит подпись Ниинистё, с указанием его должности и фамилии, а также располагается фотография Ленну, на которой также стоит подпись.
Президент Финляндии Саули Ниинистё приобрели с женой Йенни Хаукио бостон-терьера в 2011 году, назвав его Ленну. После чего пёс неоднократно становился участником многих государственных мероприятий, чем привлекал внимание мировой прессы.
Президент Финляндии Саули Нийнистё. Архивное фото
23 февраля 2017, 10:43РИА Новости
Собака президента Финляндии стала звездой соцсетей
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Саули НиинистеФинляндияХельсинкиВ мире
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