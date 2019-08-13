В Финляндии дети получили письмо от президента и его собаки

ХЕЛЬСИНКИ, 13 авг - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё и его бостон-терьер Ленну ответили на письмо детей из детского сада в местечке Илоярви, поблизости от города Тампере, сообщает газета Президент Финляндии Саули Ниинистё и его бостон-терьер Ленну ответили на письмо детей из детского сада в местечке Илоярви, поблизости от города Тампере, сообщает газета Ilta-Lehti

В апреле дети на занятиях, приуроченных к экологической акции "Час Земли", решили написать письмо президенту Ниинистё, где выразили обеспокоенность состоянием окружающей среды, а также передали привет двухлетнему сыну президента Ааро и выразили надежду, что пёс Ленну не грызёт тапочки.

Ответ от президента в детском саду не ждали, но он пришел.

"Извините, что задержался с ответом... Я согласен с вами, что мусорить не правильно. Согласно финскому законодательству, запрещается наносить ущерб окружающей среде. Помимо соблюдения закона, важно чтобы люди знали и понимали вред мусора. Важно побуждать людей заботиться о природе. Снижая количество мусора, мы помогаем миру", - написано в письме.

Помимо самого факта получения письма от первого лица государства, сотрудников детского сада удивили подписи. Внизу послания стоит подпись Ниинистё, с указанием его должности и фамилии, а также располагается фотография Ленну, на которой также стоит подпись.