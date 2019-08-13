Собянин увеличил премии московским молодым ученым до двух миллионов рублей

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил премии молодым ученым Москвы до 2 миллионов рублей, следует из материалов к заседанию президиума правительства столицы, которое состоялось во вторник.

"На заседании 13 августа 2019 года президиум правительства Москвы принял постановление, которое увеличивает размер премий правительства Москвы молодым ученым с 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей", - говорится в материалах.

Отмечается, что премии правительства Москвы присуждаются молодым учёным с 2013 года. Исследователи и разработчики не старше 36 лет могут принимать участие в конкурсе на соискание премий как индивидуально, так и в составе научного коллектива. В случае присуждения премии научному коллективу премия делится между его участниками поровну.

В прошлом году число премий было увеличено с 33 до 50. Также было снято ограничение по количеству кандидатур, выдвигаемых от одной организации.

Отмечается, что премии присуждаются по 22 номинациям: в области исследований – 11 номинаций: "Математика, механика и информатика", "Физика и астрономия" и другие. А также в области разработок – 11 номинаций: "Авиационная и космическая техника", "Городская инфраструктура", "Биотехнологии", "Фармацевтика, медицинское оборудование и материалы" и другие.