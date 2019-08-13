В ДНР заявили об усилении напряженности на всей линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об усилении напряженности на всей линии соприкосновения.
Ранее в ведомстве заявили, что в течение вторника украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе. В свою очередь представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские силовики за указанный период выпустили девять мин по территории республики.
"Мы продолжаем отмечать усиление напряженности на всей линии боевого соприкосновения. Так, с начала текущих суток враг произвел 16 обстрелов территории нашей республики", - сказал журналистам представитель управления Народной милиции ДНР.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru