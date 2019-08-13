В ДНР заявили об усилении напряженности на всей линии соприкосновения

Ранее в ведомстве заявили, что в течение вторника украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе. В свою очередь представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские силовики за указанный период выпустили девять мин по территории республики.