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РИА Новости

В ДНР заявили об усилении напряженности на всей линии соприкосновения

14:59 13.08.2019
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об усилении напряженности на всей линии соприкосновения.
Ранее в ведомстве заявили, что в течение вторника украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе. В свою очередь представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские силовики за указанный период выпустили девять мин по территории республики.
"Мы продолжаем отмечать усиление напряженности на всей линии боевого соприкосновения. Так, с начала текущих суток враг произвел 16 обстрелов территории нашей республики", - сказал журналистам представитель управления Народной милиции ДНР.
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