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РИА Новости

В ЛНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

14:56 13.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкСнаряд на территории Донецкой фильтровальной станции
Снаряд на территории Донецкой фильтровальной станции
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Снаряд на территории Донецкой фильтровальной станции
ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения значительно обострилась, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Ранее в оборонном ведомстве ЛНР заявили о шести обстрелах с начала суток со стороны украинских силовиков, в том числе жилого массива в населенном пункте Золотое-5. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
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"Ситуация на линии боевого соприкосновения значительно обострилась. Так, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было, однако с начала текущих суток противник шесть раз нарушил режим прекращения огня", - сообщил Филипоненко.
Офицер пресс-службы заявил, что Народная милиция ЛНР требует от международных наблюдателей "немедленно вмешается в происходящее и добиться от украинской стороны соблюдения перемирия".
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