В ЛНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения значительно обострилась, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Ранее в оборонном ведомстве ЛНР заявили о шести обстрелах с начала суток со стороны украинских силовиков, в том числе жилого массива в населенном пункте Золотое-5. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
"Ситуация на линии боевого соприкосновения значительно обострилась. Так, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было, однако с начала текущих суток противник шесть раз нарушил режим прекращения огня", - сообщил Филипоненко.
Офицер пресс-службы заявил, что Народная милиция ЛНР требует от международных наблюдателей "немедленно вмешается в происходящее и добиться от украинской стороны соблюдения перемирия".