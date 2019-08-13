В ЛНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения значительно обострилась, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Ранее в оборонном ведомстве ЛНР заявили о шести обстрелах с начала суток со стороны украинских силовиков, в том числе жилого массива в населенном пункте Золотое-5. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.

"Ситуация на линии боевого соприкосновения значительно обострилась. Так, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было, однако с начала текущих суток противник шесть раз нарушил режим прекращения огня", - сообщил Филипоненко.