На ядерном объекте в Иране начали строительство исследовательского центра

ТЕГЕРАН, 13 авг — РИА Новости. В Иране на ядерном предприятии в Фордо началось строительство исследовательского центра по стабильным изотопам, сообщила Организация атомной энергии Ирана во вторник.

Согласно видеоматериалу, опубликованному на сайте организации, на церемонии начала строительства исследовательского центра по разделению и развитию применения стабильных изотопов присутствовал глава ОАЭИ и по совместительству вице-президент Ирана Али Акбар Салехи.

"Этот центр будет различными способами производить стабильные изотопы, его эксплуатация начнется в течение двух последующих лет", — сообщил Салехи, которого процитировало иранское государственное телевидение.