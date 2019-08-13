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РИА Новости

На ядерном объекте в Иране начали строительство исследовательского центра

14:52 13.08.2019 (обновлено: 15:34 13.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 13 авг — РИА Новости. В Иране на ядерном предприятии в Фордо началось строительство исследовательского центра по стабильным изотопам, сообщила Организация атомной энергии Ирана во вторник.
Согласно видеоматериалу, опубликованному на сайте организации, на церемонии начала строительства исследовательского центра по разделению и развитию применения стабильных изотопов присутствовал глава ОАЭИ и по совместительству вице-президент Ирана Али Акбар Салехи.
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12 августа, 08:16РИА Новости
Иран готов выполнять обязательства по ядерной сделке, заявил вице-президент
"Этот центр будет различными способами производить стабильные изотопы, его эксплуатация начнется в течение двух последующих лет", — сообщил Салехи, которого процитировало иранское государственное телевидение.
Не уточняется, идет ли речь о перепрофилировании завода по обогащению урана в Фордо на выпуск стабильных (нерадиоактивных) изотопов. Согласно договоренностям в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, перепрофилирование газоцентрифужного завода в Фордо проходит при участии специалистов госкорпорации "Росатом".
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