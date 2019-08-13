Лиам Хемсворт написал в Сети про расставание с Майли Сайрус

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Лиам Хемсворт написал в своем Инстаграме о разрыве отношений с Майли Сайрус через два дня после того, как об этом появилась информация в СМИ.

"Просто хочу вам сказать, что мы с Майли недавно расстались, и я ей желаю здоровья и счастья. Все это — очень личное дело, и я не давал и не буду давать никаких комментариев для журналистов и каких-либо СМИ. Любые сообщения или цитаты, приписываемые мне, являются ложными", - написал 29-летний австралийский актер.

В воскресенье представитель певицы сообщил, что пара рассталась через семь месяцев после свадьбы.