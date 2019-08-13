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РИА Новости
Культура

Лиам Хемсворт написал в Сети про расставание с Майли Сайрус

14:58 13.08.2019
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© AP Photo / Invision / Chris PizzelloЛиам Хемсворт и Майли Сайрус на красной дорожке в Лос-Анджелесе. 27 июня 2012
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на красной дорожке в Лос-Анджелесе. 27 июня 2012
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Лиам Хемсворт написал в своем Инстаграме о разрыве отношений с Майли Сайрус через два дня после того, как об этом появилась информация в СМИ.
"Просто хочу вам сказать, что мы с Майли недавно расстались, и я ей желаю здоровья и счастья. Все это — очень личное дело, и я не давал и не буду давать никаких комментариев для журналистов и каких-либо СМИ. Любые сообщения или цитаты, приписываемые мне, являются ложными", - написал 29-летний австралийский актер.
В воскресенье представитель певицы сообщил, что пара рассталась через семь месяцев после свадьбы.
Они тайно поженились в декабре 2018 года после того, как в ноябре их дом пострадал от пожаров в Калифорнии, а в минувшем июне отметили десятилетие отношений.
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