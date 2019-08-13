Сын Порошенко по-русски рассказал о любви к украинскому языку

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Журналисты подловили сына Петра Порошенко Михаила во время митинга возле здания Государственного бюро расследований, и тот начал разговаривать с ними на русском языке. Видео беседы с ним опубликовала корреспондент Татьяна Высоцкая.

Как сообщает издание "Страна.ua" , ролик сняли 12 августа, когда бывшего президента Украины допрашивали по делу об уклонении от уплаты налогов. У здания Госбюро расследований собралась массовка, выкрикивающая лозунги в поддержку Порошенко. В толпе были замечены его дети, что стало поводом для насмешек со стороны пользователей Сети. Многие предполагали, что бывший глава государства не хочет платить массовке и эксплуатирует членов семьи. Но Михаил заверил журналистов, что они с отцом ни о чем не договаривались.

"Просто для моральной поддержки пришли поддержать. Я думаю, отцу будет приятно. Это, конечно, мы, честно говоря, не планировали с ним, это мы вместе, втроем решили, что это просто было бы хорошим шагом", — заявил он журналистам.

Корреспонденты обратили внимание, что сын бывшего президента говорит на русском. Молодому человеку пришлось оправдываться.

"Конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски", — сказал Михаил.

На вопрос корреспондента, нет ли дома "репрессий" по поводу выбора языка, Михаил заявил, что на него никто не давит, но отец пару раз просил чаще говорить по-украински. Он добавил, что любит мову.

"Мне все-таки украинский ближе к сердцу, но, к сожалению, многие люди в моем окружении разговаривают по-русски, поэтому", — сказал Михаил. И тут же одернул себя: "Я могу, в принципе, (по-украински) говорить".

После этого молодой человек извинился перед журналистами и признался, что ему страшно перед камерой, и отказался отвечать на вопросы.

Петр Порошенко активно выступал за ограничение использования русского языка на Украине. Он всячески продвигал принятие в стране языкового закона, который предусматривает использование украинского практически во всех сферах жизни. В феврале 2018 года Конституционный суд страны признал, что закон об основах языковой политики, предусматривающий возможность использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны, противоречит конституции. При этом, по данным опросов, треть населения Украины поддерживает предоставление русскому языку статуса государственного.

В мае 2019 года, незадолго до сдачи полномочий президента, Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он вступил в силу 16 июля.