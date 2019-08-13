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РИА Новости

Сын Порошенко по-русски рассказал о любви к украинскому языку

15:35 13.08.2019 (обновлено: 17:51 13.08.2019)
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Журналисты подловили сына Петра Порошенко Михаила во время митинга возле здания Государственного бюро расследований, и тот начал разговаривать с ними на русском языке. Видео беседы с ним опубликовала корреспондент Татьяна Высоцкая.
Как сообщает издание "Страна.ua", ролик сняли 12 августа, когда бывшего президента Украины допрашивали по делу об уклонении от уплаты налогов. У здания Госбюро расследований собралась массовка, выкрикивающая лозунги в поддержку Порошенко. В толпе были замечены его дети, что стало поводом для насмешек со стороны пользователей Сети. Многие предполагали, что бывший глава государства не хочет платить массовке и эксплуатирует членов семьи. Но Михаил заверил журналистов, что они с отцом ни о чем не договаривались.
"Просто для моральной поддержки пришли поддержать. Я думаю, отцу будет приятно. Это, конечно, мы, честно говоря, не планировали с ним, это мы вместе, втроем решили, что это просто было бы хорошим шагом", — заявил он журналистам.
Корреспонденты обратили внимание, что сын бывшего президента говорит на русском. Молодому человеку пришлось оправдываться.
"Конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски", — сказал Михаил.
© РИА НовостиАрмія, віра, мова, ганьба
Армія, віра, мова, ганьба
© РИА Новости
Армія, віра, мова, ганьба
На вопрос корреспондента, нет ли дома "репрессий" по поводу выбора языка, Михаил заявил, что на него никто не давит, но отец пару раз просил чаще говорить по-украински. Он добавил, что любит мову.
"Мне все-таки украинский ближе к сердцу, но, к сожалению, многие люди в моем окружении разговаривают по-русски, поэтому", — сказал Михаил. И тут же одернул себя: "Я могу, в принципе, (по-украински) говорить".
После этого молодой человек извинился перед журналистами и признался, что ему страшно перед камерой, и отказался отвечать на вопросы.
Петр Порошенко активно выступал за ограничение использования русского языка на Украине. Он всячески продвигал принятие в стране языкового закона, который предусматривает использование украинского практически во всех сферах жизни. В феврале 2018 года Конституционный суд страны признал, что закон об основах языковой политики, предусматривающий возможность использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны, противоречит конституции. При этом, по данным опросов, треть населения Украины поддерживает предоставление русскому языку статуса государственного.
В мае 2019 года, незадолго до сдачи полномочий президента, Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он вступил в силу 16 июля.
Одержавший победу на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона на предмет соответствия конституции страны.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
17 июля, 17:04РИА Новости
Украинский закон о языке противоречит минским соглашениям, заявили в МИД
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УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну, они же не совсем запретили русский. По телевизору нельзя, а дома можно "тильки для сэбэ".
13 августа, 15:52
Eugene Ivanenko
3161003
Да кто так отмазывается!!! Я сейчас скажу верный способ, записывайте нетленное: "Чтобы побеждать своих врагов, надо изучить их язык!"
13 августа, 15:49
Naum Vygodsky
1101007
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