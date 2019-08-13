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РИА Новости

Пострадавшего в массовой драке в Чемодановке выписали из больницы

14:43 13.08.2019
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© РИА Новости / Светлана СамсоноваВо дворе дома, где разместились женщины с детьми из Чемодановки
Во дворе дома, где разместились женщины с детьми из Чемодановки
© РИА Новости / Светлана Самсонова
ПЕНЗА, 13 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Жителя пензенского села Чемодановка, госпитализированного после массовой драки, выписали из больницы, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе областного минздрава.
Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, еще один находился в реанимации областной больницы в тяжелом состоянии, к 1 июля его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и перевели в обычную палату, а спустя неделю врачи заявили, что поставили пациента на ноги.
"Пострадавший в ходе драки в Чемодановке выписан из больницы. Он прошел курс реабилитации в Национальном медицинском исследовательском центре реабилитации и курортологии Минздрава РФ в Москве", - рассказали в пресс-службе минздрава Пензенской области.
Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке по трем статьям УК РФ расследует центральный аппарат СК. Арестованы 28 участников конфликта, в том числе подозреваемый непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.
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Как сообщалось в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте", конфликт начался якобы из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Губернатор Иван Белозерцев ранее призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
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