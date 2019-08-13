Гибралтар официально не подтвердил освобождение иранского танкера

ЛОНДОН, 13 авг - РИА Новости, Наталья Копылова. Правительство Гибралтара официально не подтверждает информацию об освобождении иранского танкера Grace 1, сообщил РИА Новости официальный представитель Гибралтара.
"На данный момент у нас нет такой информации", - сказал он.
Ранее агентство Fars со ссылкой на источники сообщило, что Гибралтар планирует во вторник вечером освободить задержанный танкер Grace 1.
"Да, я видел это сообщение, но такой информации у нас нет", - сказал собеседник агентства.
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.