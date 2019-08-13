Гибралтар официально не подтвердил освобождение иранского танкера

ЛОНДОН, 13 авг - РИА Новости, Наталья Копылова. Правительство Гибралтара официально не подтверждает информацию об освобождении иранского танкера Grace 1, сообщил РИА Новости официальный представитель Гибралтара.

"На данный момент у нас нет такой информации", - сказал он.

Ранее агентство Fars со ссылкой на источники сообщило, что Гибралтар планирует во вторник вечером освободить задержанный танкер Grace 1.

"Да, я видел это сообщение, но такой информации у нас нет", - сказал собеседник агентства.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.