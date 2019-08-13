В Крыму в ближайшие дни ожидается жара до 36 градусов

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Температура воздуха на южном берегу Крыма в ближайшие дни достигнет 30-36 градусов, что очень близко к рекордным показателям, говорится в сообщении Гидрометцентра.

"До конца рабочей недели в Крыму осадков не ожидается, температура воздуха в ночные часы составит +16…+21°, на южном берегу +22…+25°, днем безоблачное небо увеличит дневной прогрев до +30…+36°, в горах до +25…+30°", - отмечают синоптики.

По их данным, такие значения очень близки к абсолютным максимумам, и есть вероятность их перекрытия.

"Например, для Симферополя рекорд максимальной температуры для 13 августа остановился на отметке +36,4° и был отмечен в 2017 году, 14 августа +37,4° в 2010 году, 15 августа +36,3° в 2014 году", - информирует Гидрометцентр.