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РИА Новости

Минприроды может причислить северного оленя к редким видам животных

14:35 13.08.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоДикие северные олени Камчатки находятся под угрозой исчезновения
Дикие северные олени Камчатки находятся под угрозой исчезновения
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Специалисты до середины сентября 2019 года должны рассмотреть возможность включения дикого северного оленя в список редких и исчезающих видов, говорится в сообщении Минприроды.
"До середины сентября текущего года также должен быть проработан вопрос о включении дикого северного оленя в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции вида", - сообщает ведомство.
Ранее в официальной группе "Заповедники Таймыра" сообщалось, что популяция некогда многочисленного северного оленя оказалась на грани исчезновения.
"По факту зафиксировано колоссальное изменение в численности оленьих стад. Были обследованы традиционные по многолетнему мониторингу места группировки оленей, где группировок нет! Только разрозненные единичные особи, небольшие группы", - говорится в сообщении.
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Как уточняется в сообщении, экспедиция ученых и сотрудников заповедника, участники которой и стали очевидцами сокращения поголовья оленей, проходила вдоль реки Пясины.
"Олени, которые когда-то масштабно пересекали в этот период реку Пясину, теперь почти исчезли. По мнению наших коллег, их уничтожили браконьеры за многие годы бесконтрольной и варварской добычи. Кроме того, избирательность при браконьерской резке пантов приводит к выбиванию генофонда, после чего прирост поголовья существенно сокращается. Именно поэтому, среди обнаруженных оленей молодняка почти нет", - уточнили участники экспедиции.
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