Минприроды может причислить северного оленя к редким видам животных

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Специалисты до середины сентября 2019 года должны рассмотреть возможность включения дикого северного оленя в список редких и исчезающих видов, говорится в сообщении Минприроды.

"До середины сентября текущего года также должен быть проработан вопрос о включении дикого северного оленя в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции вида", - сообщает ведомство.

Ранее в официальной группе "Заповедники Таймыра" сообщалось, что популяция некогда многочисленного северного оленя оказалась на грани исчезновения.

"По факту зафиксировано колоссальное изменение в численности оленьих стад. Были обследованы традиционные по многолетнему мониторингу места группировки оленей, где группировок нет! Только разрозненные единичные особи, небольшие группы", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, экспедиция ученых и сотрудников заповедника, участники которой и стали очевидцами сокращения поголовья оленей, проходила вдоль реки Пясины.