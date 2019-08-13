Прокуратура начала проверку после пожара на теплоходе "Святая Русь"

Тушение пожара на теплоходе "Святая Русь" в затоне Сибирский Нижегородской области. 13 августа 2019

© Фото : ГУМЧС России по Нижегородской области Тушение пожара на теплоходе "Святая Русь" в затоне Сибирский Нижегородской области. 13 августа 2019

УФА, 13 авг - РИА Новости. Приволжская транспортная прокуратура выясняет причину возгорания на теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области, а также нанесенный пожаром ущерб, сообщает надзорный орган.

Ведомство сообщает, что "на борту судна нет пассажиров, причины задымления и размер ущерба уточняются".

"На место происшествия выехал заместитель Приволжского транспортного прокурора и следственная группа. Начата проверка исполнения требований законодательства при отстое судов",- говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

Надзорный орган отмечает, что "по итогам проверки будет решен вопрос о необходимом комплексе мер прокурорского реагирования".

Представители Росморречфлота сообщили РИА Новости, что угрозы экологии и судоходству нет, сведения о пострадавших отсутствуют - судно стоит в отстое без экипажа. Пожаром было охвачено 60 квадратных метров, уточнили в ведомстве.