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РИА Новости
Костромская область

Путин поздравил жителей Костромской области с 75-летием региона

14:30 13.08.2019 (обновлено: 14:35 13.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Костромской области с 75-летием образования региона, отметив его вклад в развитие отечественной экономики, сельского хозяйства и науки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас по случаю 75-летия Костромской области. Вы по праву можете гордиться родным краем, яркими страницами его истории, значимым вкладом в развитие отечественной экономики и сельского хозяйства, науки и культуры, архитектуры и искусства. Щедрая костромская земля подарила России и миру целую плеяду выдающихся ученых и исследователей, писателей и поэтов, меценатов и благотворителей, талантливых представителей творческих профессий", - говорится в телеграмме.
Путин также отметил уникальные ремесла и промыслы, которые зародились в Костромской области и сегодня получают дальнейшее развитие.
Президент РФ также отметил важность того, что нынешнее поколение жителей области достойно продолжает дело своих предшественников и принимает активное участие в реализации ключевых общенациональных задач, а также уделяет приоритетное внимание реализации социальных и инфраструктурных проектов.

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