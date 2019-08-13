Путин поздравил жителей Костромской области с 75-летием региона

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Костромской области с 75-летием образования региона, отметив его вклад в развитие отечественной экономики, сельского хозяйства и науки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас по случаю 75-летия Костромской области. Вы по праву можете гордиться родным краем, яркими страницами его истории, значимым вкладом в развитие отечественной экономики и сельского хозяйства, науки и культуры, архитектуры и искусства. Щедрая костромская земля подарила России и миру целую плеяду выдающихся ученых и исследователей, писателей и поэтов, меценатов и благотворителей, талантливых представителей творческих профессий", - говорится в телеграмме.

Путин также отметил уникальные ремесла и промыслы, которые зародились в Костромской области и сегодня получают дальнейшее развитие.

Президент РФ также отметил важность того, что нынешнее поколение жителей области достойно продолжает дело своих предшественников и принимает активное участие в реализации ключевых общенациональных задач, а также уделяет приоритетное внимание реализации социальных и инфраструктурных проектов.