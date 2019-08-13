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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Архитекторы предложили футуристический проект храма в Екатеринбурге

14:30 13.08.2019 (обновлено: 15:41 13.08.2019)
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© Архитектурная Студия ROCKФутуристический проект храма Святой Екатерины архитектурной студии Rock
Футуристический проект храма Святой Екатерины архитектурной студии Rock
© Архитектурная Студия ROCK
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Архитектурная студия Rock представила футуристический проект храма Святой Екатерины на одной из площадок, которая войдет в опрос о месте строительства собора.

"Нам предложили пофантазировать на тему футуристичного православного храма, мы решили не мелочиться… Изучив житие Святой Екатерины, мы решили разместить на западном фасаде витражи в виде иконостаса, повествующего о ее мученической жизни. Стоит отметить, что храм спроектирован с соблюдением основных канонов", – говорится в сообщении на странице студии в Instagram.

Как отметили архитекторы, узнаваемость православного храма обеспечат золотые купола, закомары, кокошники и апсиды. Снаружи его окружает закрытая оранжерея с открытым доступом для всех желающих. Проект, который представила студия, предлагается реализовать на месте бывшего приборостроительного завода, который вошел в опрос горожан как одна из возможных площадок для возведения храма Святой Екатерины.
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма в сквере.
Позже рабочая группа утвердила список из трех площадок, в который вошли пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, площадка на месте снесенной телебашни и бывший приборостроительный завод на улице Горького. Глава Екатеринбурга заявил, что площадку на месте снесенной телебашни уберут из опроса, так как на ней началось возведение ледовой арены.
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