Архитекторы предложили футуристический проект храма в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Архитектурная студия Rock представила футуристический проект храма Святой Екатерины на одной из площадок, которая войдет в опрос о месте строительства собора.

"Нам предложили пофантазировать на тему футуристичного православного храма, мы решили не мелочиться… Изучив житие Святой Екатерины, мы решили разместить на западном фасаде витражи в виде иконостаса, повествующего о ее мученической жизни. Стоит отметить, что храм спроектирован с соблюдением основных канонов", – говорится в сообщении на странице студии в Instagram.

Как отметили архитекторы, узнаваемость православного храма обеспечат золотые купола, закомары, кокошники и апсиды. Снаружи его окружает закрытая оранжерея с открытым доступом для всех желающих. Проект, который представила студия, предлагается реализовать на месте бывшего приборостроительного завода, который вошел в опрос горожан как одна из возможных площадок для возведения храма Святой Екатерины.

Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма в сквере.