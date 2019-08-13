Подозреваемый по делу "Роттердам+" вышел из-под стражи под залог

КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Бывший член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, директор госпредприятия "Оператор рынка" Владимир Евдокимов вышел из-под стражи под залог, сообщила во вторник адвокат Татьяна Черезова.

Ранее Соломенский районный суд Киева арестовал Евдокимова на два месяца с возможностью внесения залога в 79 тысяч долларов по делу "Роттердам плюс".

"Вчера (в понедельник - ред.) его двоюродный брат внес сумму залога. Мы уже подали апелляционную жалобу, поскольку мой клиент не признает свою вину в том преступлении, которое ему инкриминируют" - сказала Черезова агентству УНИАН

"Роттердам плюс" - методика формирования цены на уголь при производстве электроэнергии тепловых электростанций на Украине. Введена в действие в мае 2016 года. Цена угля по формуле "Роттердам плюс" должна формироваться с учетом индекса на европейской бирже в Роттердаме плюс стоимость доставки.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заподозрило шесть человек, которые причастны к реализации формулы по формированию цены на уголь "Роттердам плюс", в результате которой, по версии следствия, потребителям электроэнергии нанесен убыток в размере около 750 миллионов долларов. Действия подозреваемых квалифицированы по статье "злоупотребление служебным положением", а представителям частных компаний инкриминируют пособничество. Один человек задержан, местонахождение пятерых остальных подозреваемых следствию неизвестно. Также в НАБУ устанавливают других лиц, причастных к совершению преступления.