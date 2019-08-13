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РИА Новости

Подозреваемый по делу "Роттердам+" вышел из-под стражи под залог

14:26 13.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Бывший член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, директор госпредприятия "Оператор рынка" Владимир Евдокимов вышел из-под стражи под залог, сообщила во вторник адвокат Татьяна Черезова.
Ранее Соломенский районный суд Киева арестовал Евдокимова на два месяца с возможностью внесения залога в 79 тысяч долларов по делу "Роттердам плюс".
"Вчера (в понедельник - ред.) его двоюродный брат внес сумму залога. Мы уже подали апелляционную жалобу, поскольку мой клиент не признает свою вину в том преступлении, которое ему инкриминируют" - сказала Черезова агентству УНИАН.
"Роттердам плюс" - методика формирования цены на уголь при производстве электроэнергии тепловых электростанций на Украине. Введена в действие в мае 2016 года. Цена угля по формуле "Роттердам плюс" должна формироваться с учетом индекса на европейской бирже в Роттердаме плюс стоимость доставки.
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Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заподозрило шесть человек, которые причастны к реализации формулы по формированию цены на уголь "Роттердам плюс", в результате которой, по версии следствия, потребителям электроэнергии нанесен убыток в размере около 750 миллионов долларов. Действия подозреваемых квалифицированы по статье "злоупотребление служебным положением", а представителям частных компаний инкриминируют пособничество. Один человек задержан, местонахождение пятерых остальных подозреваемых следствию неизвестно. Также в НАБУ устанавливают других лиц, причастных к совершению преступления.
По версии следствия, представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство регулятора, чтобы оно включило в тариф на электроэнергию расходы, которые в действительности не проводились, а именно - расходы на доставку и перевалку энергетического угля на Украине из портов в Европе. В марте 2016 НКРЕКП на приняла указанное предложение, предусмотрев указанные несуществующие расходы в формуле, по которой рассчитался тариф для всей тепловой генерации.
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Владимир ЕвдокимовУкраинаВ мире
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