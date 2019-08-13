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РИА Новости

Эксперт прокомментировал идею перейти на четырехдневную рабочую неделю

14:25 13.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис в Москве
Офис в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Офис в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Нынешнее состояние экономики РФ и уровня производительности труда в стране не позволит перейти на четырехдневную рабочую неделю и делает этот вопрос пока неактуальным, заявил РИА Новости директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.
Впервые о возможности в будущем введения четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта в начале июня говорил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда. Во вторник стало известно, что ФНПР направила свои предложения по четырехдневной рабочей неделе в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
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"В будущем, наверное, можно и нужно рассматривать этот вопрос, но сейчас российская экономика не в том состоянии, чтобы решение этого вопроса признать актуальным. Этот вопрос не ближайшей перспективы", - сказал Николаев.
"Если бы у нас был уровень производительности труда очень высокий, если бы мы не отставали в разы от развитых стран, наверное, можно было бы всерьез к этому относиться", - добавил он.
Эксперт отметил, что теоретически возможность перехода существует, но для этого нужно предпринять усилия. "В свое время перешли же на пятидневную рабочую неделю. Росла производительность, совершенствовались технологии производства. Если технологии и мотивация людей это будут позволять, труд будет высокопроизводительным, то экономика вполне может функционировать с тем условием, что люди будут работать 4 дня", - отметил он.
По мнению Николаева, если переходить на такой режим, то это нужно делать по всей экономике сразу. "Если отдельно по отраслям, то в этой отрасли все захотят работать", - пояснил он.
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