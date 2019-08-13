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РИА Новости

Власти Гибралтара сообщили дату освобождения иранского танкера

14:23 13.08.2019 (обновлено: 14:24 13.08.2019)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаФлаг Гибралтара и Великобритании
Флаг Гибралтара и Великобритании
© РИА Новости / Елена Шестернина
Флаг Гибралтара и Великобритании. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 13 авг – РИА Новости. Иранский танкер, задержанный более месяца назад в Гибралтарском проливе, будет освобожден 13 августа, сообщило агентство Fars со ссылкой на власти Гибралтара.
"Чиновники правительства Гибралтара говорят, что судно Grace 1 будет отпущено сегодня до вечера по местному времени", - сообщило агентство в своем Telegram-канале.
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
Города мира. Лондон
Вчера, 11:34РИА Новости
Лондон направил еще один корабль в Ормузский пролив для сопровождения судов
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ЕвросоюзВеликобританияГибралтарИранВ мире
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