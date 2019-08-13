Украинские силовики ведут перегруппировку сил в Донбассе, заявили в ЛНР

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Украинские силовики ведут перегруппировку сил и средств в зоне военной операции в Донбассе, заявил во вторник офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

"Противник продолжает использовать перемирие с целью перегруппировки сил и средств в зоне карательной операции", - заявил Филипоненко журналистам.

По его словам, в район подконтрольных Киеву населенных пунктов Счастье и Райгородка прибыли несколько БТР-70 и БТР-4.