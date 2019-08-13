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РИА Новости

Украинские силовики ведут перегруппировку сил в Донбассе, заявили в ЛНР

14:18 13.08.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Украинские силовики ведут перегруппировку сил и средств в зоне военной операции в Донбассе, заявил во вторник офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"Противник продолжает использовать перемирие с целью перегруппировки сил и средств в зоне карательной операции", - заявил Филипоненко журналистам.
По его словам, в район подконтрольных Киеву населенных пунктов Счастье и Райгородка прибыли несколько БТР-70 и БТР-4.
"Также зафиксировано прибытие в район населенного пункта Рубежное трех зенитных ракетных комплекса 9К35 "Стрела-10" и семи 120-миллиметровых самоходных минометов 2С9 Нона-С", - добавил офицер пресс-службы.
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