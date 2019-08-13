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РИА Новости

Несколько районов Шахтерска обесточены после подрыва опор ЛЭП

14:17 13.08.2019
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© Фото : КрымэнергоЗамена поврежденной высоковольтной опоры
Замена поврежденной высоковольтной опоры
© Фото : Крымэнерго
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Ряд районов города Шахтерск и близлежащих населенных пунктов в самопровозглашенной Донецкой народной республике остались без света в результате подрыва опор ЛЭП, сообщили во вторник в пресс-службе министерства госбезопасности ДНР.
Ранее в ДНР сообщили о подрыве опор ЛЭП в Шахтерске. В МГБ республики квалифицировали ЧП как теракт и заявили, что задержали одного подозреваемого.
"Тринадцатого августа в результате подрыва взрывных устройств, установленных на четыре опоры высоковольтной линии электропередачи, был обесточен ряд районов города Шахтерск и ближайших населенных пунктов", - говорится в сообщении пресс-службы МГБ ДНР.
В ведомстве отметили, что сотрудники экстренных служб занимаются ликвидацией последствий теракта. Электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено. Сколько абонентов остались без света, в МГБ не уточнили.
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