Несколько районов Шахтерска обесточены после подрыва опор ЛЭП

ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Ряд районов города Шахтерск и близлежащих населенных пунктов в самопровозглашенной Донецкой народной республике остались без света в результате подрыва опор ЛЭП, сообщили во вторник в пресс-службе министерства госбезопасности ДНР.

Ранее в ДНР сообщили о подрыве опор ЛЭП в Шахтерске. В МГБ республики квалифицировали ЧП как теракт и заявили, что задержали одного подозреваемого.

"Тринадцатого августа в результате подрыва взрывных устройств, установленных на четыре опоры высоковольтной линии электропередачи, был обесточен ряд районов города Шахтерск и ближайших населенных пунктов", - говорится в сообщении пресс-службы МГБ ДНР.