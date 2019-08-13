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РИА Новости

Прокуратура начала проверку после нелегальной перевозки детей в Челябинск

14:16 13.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Челябинская прокуратура начала проверку по факту нелегальной перевозки детской туристической группы после отдыха в Крыму, сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве.
"Прокуратурой области организована проверка по информации СМИ о ненадлежащей перевозке детей из Крыма в Челябинск, (ситуация) поставлена на контроль", – сказала собеседница агентства.
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Ранее в пресс-службе саратовского главка МВД сообщили, что вечером в субботу на 85-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград был остановлен микроавтобус Mercedes, в котором перевозились 17 детей в возрасте от 14 до 17 лет и один подросток в возрасте 18 лет, они ехали в Челябинск из Ростова-на-Дону, где у них была ночевка.
Оказалось, что автобус по техническим характеристикам не предназначен для перевозки пассажиров в междугородних рейсах, также отсутствовали лицензия на перевозку пассажиров и документы для перевозки групп детей. Источник в силовых структурах региона уточнил РИА Новости, что детей везли с отдыха в Крыму. Все они впоследствии были размещены в детском оздоровительном лагере "Сосновый бор". По словам детского омбудсмена в Челябинской области Ирины Буториной, во вторник после оформления всех документов дети должны выехать домой.
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