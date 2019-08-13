Прокуратура начала проверку после нелегальной перевозки детей в Челябинск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Челябинская прокуратура начала проверку по факту нелегальной перевозки детской туристической группы после отдыха в Крыму, сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве.

"Прокуратурой области организована проверка по информации СМИ о ненадлежащей перевозке детей из Крыма в Челябинск, (ситуация) поставлена на контроль", – сказала собеседница агентства.

Ранее в пресс-службе саратовского главка МВД сообщили, что вечером в субботу на 85-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград был остановлен микроавтобус Mercedes, в котором перевозились 17 детей в возрасте от 14 до 17 лет и один подросток в возрасте 18 лет, они ехали в Челябинск из Ростова-на-Дону, где у них была ночевка.