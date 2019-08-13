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РИА Новости

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков

14:12 13.08.2019
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© представительство ЛНР в СЦККПредставители ЛНР в СЦКК передают представителям СММ ОБСЕ беспилотный летательный аппарат миссии, потерпевший крушение у линии соприкосновения в Донбассе
Представители ЛНР в СЦКК передают представителям СММ ОБСЕ беспилотный летательный аппарат миссии, потерпевший крушение у линии соприкосновения в Донбассе
© представительство ЛНР в СЦКК
ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков, проводивший разведку у линии соприкосновения в Донбассе, заявил РИА Новости начальник пресс-службы ведомства Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"В районе населенного пункта Калиново (под контролем ЛНР - ред.) при попытке ведения аэроразведки сбит беспилотный летательный аппарат противника типа Mavic pro", - сообщил Осадчий.
Он уточнил, что Народная милиция ЛНР контролирует подразделения ВС Украины на линии боевого соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня.
Офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко дополнил на брифинге, что фото и видеоматериалы, снятые с БПЛА, изучаются специалистами Народной милиции ЛНР.
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