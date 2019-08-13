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РИА Новости

Под Ростовом девочку, делавшую селфи на вагоне поезда, ударило током

14:11 13.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПоезда
Поезда
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Поезда. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 13 авг – РИА Новости. Девочка-подросток залезла на вагон поезда, чтобы сделать селфи, и ее ударило током, с ожогами ребенка доставили в больницу, сообщает во вторник пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
По информации ведомства, в ночь на вторник 14-летняя девочка, которая залезла на вагон поезда на станции Зимовники в Ростовской области, получила удар током.
"По предварительным данным, 13 августа 2019 года в 3 часа 40 минут на станции "Зимовники", расположенной в черте поселка Зимовники Ростовской области была травмирована несовершеннолетняя, которая залезла на вагон поезда сделать селфи, - говорится в сообщении ведомства.
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Следственный комитет РФРостовская областьРоссияПроисшествия
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