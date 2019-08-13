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РИА Новости

Российская команда выиграла конкурс АрМИ-2019 "Десантный взвод"

14:11 13.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время открытия международного конкурса полевой выучки среди воинских подразделений ВДВ "Десантный взвод"
Военнослужащие во время открытия международного конкурса полевой выучки среди воинских подразделений ВДВ Десантный взвод
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военнослужащие во время открытия международного конкурса полевой выучки среди воинских подразделений ВДВ "Десантный взвод". Архивное фото
ПСКОВ, 13 авг - РИА Новости. Российские десантники победили в конкурсе Армейских международных игр-2019 "Десантный взвод" с участием 21 команды и более чем 400 военнослужащих, сообщили журналистам во вторник в департаменте информации и массовой коммуникации Минобороны.
"Чемпионами конкурса "Десантный взвод" стала команда из России", - сказали в военном ведомстве.
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Награду военнослужащие получили из рук заместителя министра обороны России генерал-полковника Юрия Садовенко. "Позади десять дней упорной борьбы. В ходе турнира вы действовали, как и подобает десантникам: инициативно, решительно, с полной самоотдачей. Продемонстрировали высокое мастерство и полевую выучку", - отметил он.
"Такие состязания – это лучший способ укрепить доверие между вооруженными силами наших стран, обменяться профессиональным опытом. И самое главное, на Армейских международных играх люди с оружием в руках, на грозной боевой технике встречаются не как противники, а как друзья", - добавил замминистра.
Соревнования проходили в Псковской области в четыре этапа. Первые три включали десантирование в составе взвода и марш-бросок на 10 км, индивидуальную гонку на боевых машинах с боевой стрельбой, преодоление препятствий, биатлон со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов, гонку преследования на боевых машинах и ориентирование в составе отделений. На финальном этапе военнослужащие соревновались в преодолении полосы препятствий, стрельбе из различного стрелкового оружия, а также совершали индивидуальные прыжки на точность.
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