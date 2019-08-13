Российская команда выиграла конкурс АрМИ-2019 "Десантный взвод"

ПСКОВ, 13 авг - РИА Новости. Российские десантники победили в конкурсе Армейских международных игр-2019 "Десантный взвод" с участием 21 команды и более чем 400 военнослужащих, сообщили журналистам во вторник в департаменте информации и массовой коммуникации Минобороны.

Награду военнослужащие получили из рук заместителя министра обороны России генерал-полковника Юрия Садовенко. "Позади десять дней упорной борьбы. В ходе турнира вы действовали, как и подобает десантникам: инициативно, решительно, с полной самоотдачей. Продемонстрировали высокое мастерство и полевую выучку", - отметил он.

"Такие состязания – это лучший способ укрепить доверие между вооруженными силами наших стран, обменяться профессиональным опытом. И самое главное, на Армейских международных играх люди с оружием в руках, на грозной боевой технике встречаются не как противники, а как друзья", - добавил замминистра.

Соревнования проходили в Псковской области в четыре этапа. Первые три включали десантирование в составе взвода и марш-бросок на 10 км, индивидуальную гонку на боевых машинах с боевой стрельбой, преодоление препятствий, биатлон со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов, гонку преследования на боевых машинах и ориентирование в составе отделений. На финальном этапе военнослужащие соревновались в преодолении полосы препятствий, стрельбе из различного стрелкового оружия, а также совершали индивидуальные прыжки на точность.