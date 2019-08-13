В Кургане пьяная толпа напала на фельдшера скорой помощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг - РИА Новости, Ольга Ерачина. Пьяная толпа напала на фельдшера скорой помощи в Кургане и не давала ему возможности помочь пострадавшему, на место пришлось вызвать полицию, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности заместителя главврача Курганской больницы скорой медпомощи Василий Якимлюк.

Инцидент произошел еще днем в воскресенье.

"Пьяная толпа не дала возможность оказать медпомощь. Фельдшер поступила абсолютно правильно, по инструкции, вызвала наряд полиции. До прибытия полиции она заблокировалась в машине", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пьяные люди угрожали фельдшеру и грубо ругались в ее адрес. После приезда сотрудников полиции фельдшер оказала помощь больному.

"Он доставлен в стационар, осмотрен нейрохирургом. Там было подозрение на черепно-мозговую травму. Наложены швы на рану. Он в добром здравии. Направлен на амбулаторное лечение", - отметил Якимлюк.

По его словам, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, травмы ему нанесли его же собутыльники. Сейчас проверку по этому факту проводят правоохранительные органы.