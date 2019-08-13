В Кургане пьяная толпа напала на фельдшера скорой помощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг - РИА Новости, Ольга Ерачина. Пьяная толпа напала на фельдшера скорой помощи в Кургане и не давала ему возможности помочь пострадавшему, на место пришлось вызвать полицию, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности заместителя главврача Курганской больницы скорой медпомощи Василий Якимлюк.
Инцидент произошел еще днем в воскресенье.
"Пьяная толпа не дала возможность оказать медпомощь. Фельдшер поступила абсолютно правильно, по инструкции, вызвала наряд полиции. До прибытия полиции она заблокировалась в машине", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пьяные люди угрожали фельдшеру и грубо ругались в ее адрес. После приезда сотрудников полиции фельдшер оказала помощь больному.
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"Он доставлен в стационар, осмотрен нейрохирургом. Там было подозрение на черепно-мозговую травму. Наложены швы на рану. Он в добром здравии. Направлен на амбулаторное лечение", - отметил Якимлюк.
По его словам, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, травмы ему нанесли его же собутыльники. Сейчас проверку по этому факту проводят правоохранительные органы.
В пресс-службе УМВД по Курганской области РИА Новости сообщили, что после поступления информации от фельдшера на место происшествия незамедлительно выдвинулся участковый уполномоченный, который обеспечил безопасность работы медицинских работников. "Сотрудник полиции также помог мужчине (пострадавшему) дойти до кареты скорой помощи и сопроводил его в лечебное учреждение. По факту инцидента проводится проверка", - отметили в УМВД.