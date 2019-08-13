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РИА Новости

В ДНР задержали подозреваемого в подрыве опор ЛЭП

14:08 13.08.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСтроительство энергомоста через Керченский пролив
Строительство энергомоста через Керченский пролив
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Строительство энергомоста через Керченский пролив. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило о задержании подозреваемого в подрыве опор линии электропередачи в Шахтерске, его действия квалифицируют как теракт, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.
Ранее источник в силовых ведомствах ДНР сообщил РИА Новости, что диверсанты подорвали опоры ЛЭП в Шахтерске.
Ситуация в Шахтерске Донецкой области
Вчера, 13:29РИА Новости
В ДНР заявили о подрыве диверсантами опоры ЛЭП в Шахтерске
"Сотрудниками министерства государственной безопасности задержан подозреваемый в совершении теракта. Возбуждено уголовное дело по статье 256 УК ДНР "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" и статье 229 "Террористический акт", - говорится в сообщении пресс-службы МГБ ДНР.
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