В ДНР задержали подозреваемого в подрыве опор ЛЭП

ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило о задержании подозреваемого в подрыве опор линии электропередачи в Шахтерске, его действия квалифицируют как теракт, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

Ранее источник в силовых ведомствах ДНР сообщил РИА Новости, что диверсанты подорвали опоры ЛЭП в Шахтерске.