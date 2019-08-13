В ДНР задержали подозреваемого в подрыве опор ЛЭП

ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило о задержании подозреваемого в подрыве опор линии электропередачи в Шахтерске, его действия квалифицируют как теракт, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.
Ранее источник в силовых ведомствах ДНР сообщил РИА Новости, что диверсанты подорвали опоры ЛЭП в Шахтерске.
"Сотрудниками министерства государственной безопасности задержан подозреваемый в совершении теракта. Возбуждено уголовное дело по статье 256 УК ДНР "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" и статье 229 "Террористический акт", - говорится в сообщении пресс-службы МГБ ДНР.