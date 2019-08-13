Режиссер Дмитрий Васильев вновь госпитализирован

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Телережиссер Дмитрий Васильев, подозреваемый по делу об участии в массовых беспорядках в Москве, снова госпитализирован, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Зинуров.

Васильева задержали по подозрению в участии в массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля. После непродолжительного пребывания в изоляторе временного содержания (ИВС) и жалоб на плохое самочувствие режиссера телеканала "Доктор" госпитализировали, в воскресенье он был выписан. Суд не стал арестовывать Васильева, вернув ходатайство следствию без рассмотрения.

"Он госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья в 20-ю больницу. Только теперь он в обычной палате, а не, как раньше в палате при ИВС", - сказал адвокат.

По словам Зинурова, после освобождения никаких следственных действий с его подзащитным не проводилось.

В городской клинической больнице №20 имени Ерамишанцева РИА Новости подтвердили госпитализацию Васильева. "Он на данный момент регистрируется", - сообщили в справочной.