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РИА Новости

Режиссер Дмитрий Васильев вновь госпитализирован

14:05 13.08.2019 (обновлено: 14:06 13.08.2019)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Капельницы . Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Телережиссер Дмитрий Васильев, подозреваемый по делу об участии в массовых беспорядках в Москве, снова госпитализирован, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Зинуров.
Васильева задержали по подозрению в участии в массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля. После непродолжительного пребывания в изоляторе временного содержания (ИВС) и жалоб на плохое самочувствие режиссера телеканала "Доктор" госпитализировали, в воскресенье он был выписан. Суд не стал арестовывать Васильева, вернув ходатайство следствию без рассмотрения.
"Он госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья в 20-ю больницу. Только теперь он в обычной палате, а не, как раньше в палате при ИВС", - сказал адвокат.
По словам Зинурова, после освобождения никаких следственных действий с его подзащитным не проводилось.
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В городской клинической больнице №20 имени Ерамишанцева РИА Новости подтвердили госпитализацию Васильева. "Он на данный момент регистрируется", - сообщили в справочной.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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