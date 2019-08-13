В Киеве сообщили об изменении графика работы КПП "Станица Луганская"

КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская" в Донбассе временно изменит график работы в связи с разминированием территории, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил Украины.

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Специалисты МЧС ЛНР с первого августа обезвредили более 200 взрывоопасных предметов в районе КПП "Станица Луганская".

"Согласно решению командующего Объединенных сил и с целью сохранения жизни и здоровья гражданского населения, с 12 августа режим работы КПВВ "Станица Луганская" был изменен - контрольный пункт будет функционировать ежедневно до 18.00 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.