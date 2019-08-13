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РИА Новости

В ЕР поддержали идею перехода к четырехдневной рабочей неделе

13:53 13.08.2019 (обновлено: 14:14 13.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия Андрей Исаев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Переход на четырёхдневную рабочую неделю позволил бы россиянам получить больше времени для отдыха, самообразования или заботы о своем здоровье, но при условии сохранения уровня зарплат граждан, депутаты готовы подключиться к разработке соответствующего законопроекта, заявил первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта. После этого ФНПР выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила свои предложения по четырехдневной рабочей неделе в Российскую трехстороннюю комиссию (РТК), дата рассмотрения зависит от нее, сообщил РИА Новости секретарь ФНПР Александр Шершуков.
"Инициативу о введении четырехдневной рабочей недели мы, безусловно, поддерживаем. Такой переход позволит людям получить большее время для отдыха, которое они смогут провести с семьей, потратить на самообразование или заботу о своем здоровье, например, пройти диспансеризацию", - приводятся в сообщении пресс-службы фракции ЕР слова Исаева.
Он отметил, что "депутаты готовы включиться в обсуждение идеи с профсоюзами и разработку соответствующего законопроекта". "Дискуссия может стартовать уже в сентябре", - сказал он.
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Депутат добавил, что сокращение рабочей недели будет способствовать уменьшению роста безработицы. При этом переход к четырехдневной рабочей неделе должен осуществляться постепенно, отметил он. "Этот переход должен осуществляться в соответствии с возможностями экономики и осуществляться постепенно, что позволило бы экономике, работодателям и работникам перейти на новый режим работы без потрясений", - сказал Исаев.
При этом он подчеркнул важность сохранения существующего уровня заработной платы сотрудников при сокращении продолжительности их рабочей недели.
"Сохранить зарплату – это необходимое условие перехода. Заработная плата должна остаться прежней и индексироваться в связи с ростом цен и по мере возможностей предприятий и государственного бюджета", - сказал он.
Вместе с тем депутат отметил, что производительность труда должна расти по мере того, как будут выделяться новые производства, задействоваться робототехника и так далее.
"С другой стороны, новая экономика требует от человека не столько определенного количества часов, сколько качества работы в эти часы. А человек, имеющий больше времени для отдыха и повышения своей квалификации, безусловно, будет работать производительнее", - отметил парламентарий.
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