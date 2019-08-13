Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T13:52Z
https://ria.ru/20190813/1557448370.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155621/97/1556219732_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_f0ffb99e6063a525c8093360a41bbec7.jpg
РИА Новости

Автомобилистам в Москве посоветовали внимательнее парковаться из-за погоды

13:52 13.08.2019
192
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкВетви дерева, поваленного сильным ветром, во дворе района Хамовники в Москве. 4 июля 2019
Ветви дерева, поваленного сильным ветром, во дворе района Хамовники в Москве. 4 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Автомобилистам советуют внимательнее парковаться в Москве из-за непогоды во вторник, сообщает пресс-служба столичного паркинга.
МЧС предупреждает, что 13 августа в столице ожидается ухудшение погодных условий. В городе ожидаются кратковременные дожди и грозы, а также порывы ветра до 12-17 метров в секунду.
"Просим автомобилистов быть внимательными при выборе места для парковки. Не оставляйте автомобили рядом с деревьями и широкоформатными конструкциями", - говорится в сообщении.
Женщина переходит дорогу во время дождя в Москве
Вчера, 10:31Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Содержание и обслуживание дорог в Москве ведется с учетом дождливой погоды
100000
Обсудить 0
МЧСМоскваОбщество
Рекомендуем
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
РИА
Новости
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия Андрей Исаев
В ЕР поддержали идею перехода к четырехдневной рабочей неделе
Президент Украины Владимир Зеленский
Безсмертный считает незаконным указ Зеленского о гражданстве для россиян
Во дворе дома, где разместились женщины с детьми из Чемодановки
Все зарегистрированные в Чемодановке цыгане вернулись домой
Лента
новостей
Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис
Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и Чехии
Местные жители на мосту неподалеку от пропускного пункта Станица Луганская
ЛНР призвала Зеленского проконтролировать средства для ремонта моста
Полицейский у ворот генерального консульства Российской федерации во Львове
Киев объявил российского дипломата персоной нон грата
Поезда
Под Ростовом девочку, делавшую селфи на вагоне поезда, ударило током
Побережье Черного моря в Коктебеле
В Крыму в ближайшие дни ожидается жара до 36 градусов
Крым
В Крыму назвали "сумасшествием" планы Киева устроить морскую блокаду
Лесной пожар
Освоение лесов поможет уменьшить число природных пожаров, заявил Трутнев
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
В Кремле анонсировали визит Путина во Францию
Здание Генеральной прокуратуры РФ
Прокуратура начала проверку после нелегальной перевозки детей в Челябинск
Оъявления о быстрых займах
Госдума может ограничить рекламу микрофинансовых займов
Дождь в Москве
В Москве вечером может выпасть около 13% месячной нормы осадков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23Минпромторг получил предложение о запрете эксплуатации старых авто
09:18Депутат отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда
09:17Mercedes отозвал в России около тысячи машин
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:25Приамурью потребуется более 230 миллионов рублей федпомощи после паводка
08:20Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Лента новостейМолния