Автомобилистам в Москве посоветовали внимательнее парковаться из-за погоды

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Автомобилистам советуют внимательнее парковаться в Москве из-за непогоды во вторник, сообщает пресс-служба столичного паркинга.
МЧС предупреждает, что 13 августа в столице ожидается ухудшение погодных условий. В городе ожидаются кратковременные дожди и грозы, а также порывы ветра до 12-17 метров в секунду.
"Просим автомобилистов быть внимательными при выборе места для парковки. Не оставляйте автомобили рядом с деревьями и широкоформатными конструкциями", - говорится в сообщении.