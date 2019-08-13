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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Адвокат Вышинского назвал подозрение в незаконной приватизации давлением

13:51 13.08.2019 (обновлено: 14:36 13.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАдвокат Андрей Доманский
Адвокат Андрей Доманский
© РИА Новости / Стрингер
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Адвокат Андрей Доманский. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский расценивает обвинения в свой адрес как политическое давление.
Доманского подозревают в незаконной приватизации нежилого дома на территории историко-архитектурного заповедника "Древний Киев". Во вторник его вызывали в Генпрокуратуру Украины.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Вчера, 11:47Арест Кирилла Вышинского
Защита Вышинского объяснила перенос рассмотрения жалобы на арест журналиста
Сам адвокат предположил, что это связано с его участием в процессе Вышинского.
"На сегодняшний день я понимаю, что в большей степени это дело является политическим давлением", — сказал Доманский в эфире телеканала "Россия 24".
Адвокат отметил, что процессуальных действий с ним не проводилось. Он также добавил, что по определению суда не имеет права контактировать с другими участниками дела.
"Насколько я знаю, никаких существенных изменений в этом деле не произведено", — заключил юрист.
Ранее во вторник Киевский апелляционный суд перенес на 20 августа рассмотрение жалобы защиты Вышинского на его арест из-за занятости адвокатов в других делах.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
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Дело Вышинского

Журналиста задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сам Вышинский назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
Во время одного из судебных заседаний журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Тот назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.
С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку. Обеспокоенность выражали и в ОБСЕ.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Киевского апелляционного суда
Вчера, 13:37Сказано в эфире - Радио Sputnik
Правозащитник объяснил, с чем связано давление на адвоката ВышинскогоАдвоката Вышинского вызвали в Генпрокуратуру Украины. В эфире радио Sputnik вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе высказал свое отношение к происходящему.
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Арест Кирилла ВышинскогоАндрей ДоманскийКирилл ВышинскийГенеральная прокуратура РФУкраинаВ мире
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