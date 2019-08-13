Адвокат Вышинского назвал подозрение в незаконной приватизации давлением

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский расценивает обвинения в свой адрес как политическое давление.
Доманского подозревают в незаконной приватизации нежилого дома на территории историко-архитектурного заповедника "Древний Киев". Во вторник его вызывали в Генпрокуратуру Украины.
Сам адвокат предположил, что это связано с его участием в процессе Вышинского.
"На сегодняшний день я понимаю, что в большей степени это дело является политическим давлением", — сказал Доманский в эфире телеканала "Россия 24".
Адвокат отметил, что процессуальных действий с ним не проводилось. Он также добавил, что по определению суда не имеет права контактировать с другими участниками дела.
"Насколько я знаю, никаких существенных изменений в этом деле не произведено", — заключил юрист.
Ранее во вторник Киевский апелляционный суд перенес на 20 августа рассмотрение жалобы защиты Вышинского на его арест из-за занятости адвокатов в других делах.
Дело Вышинского
Журналиста задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сам Вышинский назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
Во время одного из судебных заседаний журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Тот назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.
С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку. Обеспокоенность выражали и в ОБСЕ.
Вчера, 13:37Сказано в эфире - Радио SputnikПравозащитник объяснил, с чем связано давление на адвоката ВышинскогоАдвоката Вышинского вызвали в Генпрокуратуру Украины. В эфире радио Sputnik вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе высказал свое отношение к происходящему.