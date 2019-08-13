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РИА Новости

Жительница Кубани оставила дочь в кафе и попросила найти ей новых родителей

13:50 13.08.2019
22086
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЛюди сидят в кафе
Люди сидят в кафе
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Люди сидят в кафе
КРАСНОДАР, 13 авг - РИА Новости. Жительница Адыгеи оставила малолетнюю дочь в одном из кафе Белореченска, в записке, найденной в кармане надетой на ребенка кофточки, она попросила найти девочке новых родителей, сообщает пресс-служба СУСК по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, в понедельник от сотрудников одного из кафе Белореченска поступило сообщение о том, что в игровой комнате заведения длительное время находится одна малолетняя девочка, без присмотра родственников.
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"В кармане кофты, надетой на ребенка, правоохранителями была обнаружена записка, в которой указывалось имя девочки, ее возраст, а также просьба найти ей новых родителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время ребенок доставлен в лечебное учреждение города Белореченска, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.
"Правоохранителями уже установлена личность матери девочки, которой оказалась 35-летняя приезжая из Республики Адыгея. В связи с общественным резонансом следственным управлением по краю инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала и передаче его для дальнейшего рассмотрения в следственные органы регионального управления СКР для дачи объективной правовой оценки произошедшего, изучения условий жизни и воспитания малолетней и принятия процессуального решения", - информирует пресс-служба СУСК.
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