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РИА Новости

Все зарегистрированные в Чемодановке цыгане вернулись домой

13:46 13.08.2019 (обновлено: 13:47 13.08.2019)
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© РИА Новости / Светлана СамсоноваВо дворе дома, где разместились женщины с детьми из Чемодановки
Во дворе дома, где разместились женщины с детьми из Чемодановки
© РИА Новости / Светлана Самсонова
ПЕНЗА, 13 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Все цыганские семьи, которые уехали из пензенского села Чемодановка и соседних Лопаток после массовой драки и которые имели официальную регистрацию в этих селах, вернулись домой, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Власти области ранее сообщили, что после конфликта все цыгане добровольно покинули Чемодановку и Лопатки, где оставили порядка 130 домов. Глава Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов в интервью РИА Новости заявлял, что все цыгане, не причастные к конфликту, должны вернуться в свои дома. Глава администрации Бессоновского района области Вячеслав Демичев позднее сообщил РИА Новости, что к 22 июля в Чемодановку и Лопатки вернулись 177 цыган.
"Все зарегистрированные цыгане, около 300 человек, вернулись в свои дома в Чемодановке и Лопатках. Те, кто проживал без регистрации, не вернулись в эти села. Ситуация там спокойная", - сказала Черемушкина.
Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице. Уголовное дело по трем статьям расследует центральный аппарат СК. Арестованы 28 участников конфликта, в том числе подозреваемый непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.
Цыгане из Чемодановки
19 июля, 18:15РИА Новости
В Чемодановке после массовой драки открыли пункт полиции
Как сообщалось в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте", конфликт начался якобы из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Губернатор Иван Белозерцев ранее призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
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Массовая драка в Пензенской областиИван БелозерцевИгорь БариновСледственный комитет РФПензенская областьРоссияПроисшествия
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