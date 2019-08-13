Все зарегистрированные в Чемодановке цыгане вернулись домой

ПЕНЗА, 13 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Все цыганские семьи, которые уехали из пензенского села Чемодановка и соседних Лопаток после массовой драки и которые имели официальную регистрацию в этих селах, вернулись домой, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Власти области ранее сообщили, что после конфликта все цыгане добровольно покинули Чемодановку и Лопатки, где оставили порядка 130 домов. Глава Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов в интервью РИА Новости заявлял, что все цыгане, не причастные к конфликту, должны вернуться в свои дома. Глава администрации Бессоновского района области Вячеслав Демичев позднее сообщил РИА Новости, что к 22 июля в Чемодановку и Лопатки вернулись 177 цыган.

"Все зарегистрированные цыгане, около 300 человек, вернулись в свои дома в Чемодановке и Лопатках. Те, кто проживал без регистрации, не вернулись в эти села. Ситуация там спокойная", - сказала Черемушкина.

Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице. Уголовное дело по трем статьям расследует центральный аппарат СК. Арестованы 28 участников конфликта, в том числе подозреваемый непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.