Госдума может ограничить рекламу микрофинансовых займов

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Госдума рассмотрит вопрос ограничения рекламы микрофинансовых займов в местах массового скопления людей, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Во вторник заместитель губернатора по экономическому развитию Кемеровской области Константин Венгер сообщил журналистам, что власти региона обратились в Государственную думу с инициативой наложить запрет на рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей. По его словам, на каждого жителя Кузбасса приходится 98 тысяч рублей выданных потребительских кредитов.

Аксаков отметил, что озабоченность региональных властей вполне понятна, указав, что данный вопрос требует изучения.

"Тема закредитованности в последнее время активно обсуждается и звучит как один из серьезных рисков для социального и экономического благополучия граждан", - сказал депутат.

"Надо будет проанализировать эти угрозы, вопрос рекламы, в любом случае надо назойливую рекламу и продвижение, по крайней мере займов микрофинансовых организаций, как-то сдерживать, а, может быть, и пресекать. Прежде всего это касается микрофинансовых организаций, по банкам - надо смотреть", - подчеркнул Аксаков.

Министр экономического развития Максим Орешкин в июне заявил, что перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь заявляла, что "пузыря" на рынке потребкредитования нет, соответственно нет и рисков финансовой стабильности в РФ, однако регулятор принимает превентивные меры для охлаждения этого рынка.