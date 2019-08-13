Полиция проверяет информацию о жестоком убийстве кота в Новосибирске

КРАСНОЯРСК, 13 авг - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о жестком убийстве домашнего кота в новосибирском Академгородке.
Ранее на сайте Change.org появилась петиция с требованием к прокуратуре области "изолировать и наказать живодерку из Академгородка". В тексте петиции утверждается, что в новосибирском Академгородке нашли домашнего кота, который был убит и перед смертью подвергся пыткам – с животного якобы сняли скальп и отрезали лапы. Кроме того, в петиции указано, что соседи подозревают в убийстве кота соседку хозяйки животного. Утверждается, что девушка занималась продажей черепов животных, а в ее квартире найдены их останки.
"Проводится проверка. Поступило заявление о гибели домашнего животного. По итогам будет принято решение", - сообщили РИА Новости в управлении МВД по Новосибирской области.
В полиции не подтвердили информацию о якобы найденных в квартире останков животных. В ведомстве также отметили, что в полицию поступило несколько заявлений о гибели одного и того же животного от разных людей.
Комментарием прокуратуры РИА Новости пока не располагает.