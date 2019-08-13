Полиция проверяет информацию о жестоком убийстве кота в Новосибирске

"Проводится проверка. Поступило заявление о гибели домашнего животного. По итогам будет принято решение", - сообщили РИА Новости в управлении МВД по Новосибирской области.

В полиции не подтвердили информацию о якобы найденных в квартире останков животных. В ведомстве также отметили, что в полицию поступило несколько заявлений о гибели одного и того же животного от разных людей.