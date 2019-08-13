Иран потребовал от Индии принять меры по нормализации жизни в Кашмире

ТЕГЕРАН, 13 авг – РИА Новости. Тегеран потребовал от Индии принять меры по возвращению жизни обычных граждан в Джамму и Кашмире в нормальное русло, выразив обеспокоенность в связи с "ограничениями для мусульман", соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД Ирана.

Как отмечается в сообщении, официальный представитель ведомства Аббас Мусави отреагировал на сообщения о сложной обстановке в сфере безопасности в ряде районов Кашмира, а также о религиозных "ограничениях для мусульман". Представитель МИД Ирана выразил в связи с этим обеспокоенность, добавив, что Тегеран требует от Индии принять меры, которые поспособствуют скорейшему возвращению жизни населения в нормальное состояние, чтобы жители могли "пользоваться всеми естественными правами".

Пятого августа президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.