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РИА Новости

Иран потребовал от Индии принять меры по нормализации жизни в Кашмире

13:38 13.08.2019
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Антон Быстров
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Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 13 авг – РИА Новости. Тегеран потребовал от Индии принять меры по возвращению жизни обычных граждан в Джамму и Кашмире в нормальное русло, выразив обеспокоенность в связи с "ограничениями для мусульман", соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД Ирана.
Как отмечается в сообщении, официальный представитель ведомства Аббас Мусави отреагировал на сообщения о сложной обстановке в сфере безопасности в ряде районов Кашмира, а также о религиозных "ограничениях для мусульман". Представитель МИД Ирана выразил в связи с этим обеспокоенность, добавив, что Тегеран требует от Индии принять меры, которые поспособствуют скорейшему возвращению жизни населения в нормальное состояние, чтобы жители могли "пользоваться всеми естественными правами".
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Пятого августа президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.
Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр Исламской Республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. В минувшую среду Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.
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