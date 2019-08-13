Стало известно, за какой фильм стыдно Леонардо Ди Каприо

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр не хотят, чтобы зрители когда-нибудь посмотрели фильм "Кафе "Донс Плам", в котором актеры снялись в начале своей творческой карьеры, сообщает New York Post.
"Кафе "Донс Плам" с самого начала был на пути к провалу из-за нашей неопытности", - сказал продюсер картины Бен Уитли.
Это фильм о компании 20-летних парней, которые каждую субботу встречаются в закусочной Лос-Анджелеса с новыми девушками. Ди Каприо сыграл грубого и бесцеремонного Дерека, а Магуайр более спокойного, но не менее пошлого Яна.
Картину снимали в 1995 году всего шесть дней на черно-белую пленку. Создатели хотели, чтобы лента была похожа на комедию "Клерки" (1994 год), которая имела успех и получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале.
Леонардо Ди Каприо в фильме "Кафе Донс Плам"
В отличие от "Клерков", "Кафе Донс Плам" получился настолько пошлым и непристойным, что в 1998 году суд запретил его показ в США и Канаде, а Ди Каприо и Магуайр сказали, что не хотят, чтобы зрители когда-нибудь увидели их в этом проекте.
"Изначально это был короткометражный фильм, но затем его зачем-то попытались превратить в полнометражку. Я работал над ним всего одну ночь. Сделал это как одолжение, понимаете?", - сказал Леонардо Ди Карио в 1996 году в интервью журналу "Detour".
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