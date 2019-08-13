Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T13:42Z
https://ria.ru/20190813/1557446999.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154823/99/1548239941_0:236:2801:1812_1036x0_80_0_0_ace841a134adfaf2eef9c40373d91a1f.jpg
РИА Новости
Культура

Стало известно, за какой фильм стыдно Леонардо Ди Каприо

14:01 13.08.2019
1794
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Леонардо Ди Каприо во время фотоколла перед премьерой фильма "Великий Гэтсби"
Актер Леонардо Ди Каприо во время фотоколла перед премьерой фильма Великий Гэтсби
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр не хотят, чтобы зрители когда-нибудь посмотрели фильм "Кафе "Донс Плам", в котором актеры снялись в начале своей творческой карьеры, сообщает New York Post.
"Кафе "Донс Плам" с самого начала был на пути к провалу из-за нашей неопытности", - сказал продюсер картины Бен Уитли.
Это фильм о компании 20-летних парней, которые каждую субботу встречаются в закусочной Лос-Анджелеса с новыми девушками. Ди Каприо сыграл грубого и бесцеремонного Дерека, а Магуайр более спокойного, но не менее пошлого Яна.
Картину снимали в 1995 году всего шесть дней на черно-белую пленку. Создатели хотели, чтобы лента была похожа на комедию "Клерки" (1994 год), которая имела успех и получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале.
© Zentropa Entertainments 2000Леонардо Ди Каприо в фильме "Кафе Донс Плам"
Леонардо Ди Каприо в фильме Кафе Донс Плам
© Zentropa Entertainments 2000
Леонардо Ди Каприо в фильме "Кафе Донс Плам"
В отличие от "Клерков", "Кафе Донс Плам" получился настолько пошлым и непристойным, что в 1998 году суд запретил его показ в США и Канаде, а Ди Каприо и Магуайр сказали, что не хотят, чтобы зрители когда-нибудь увидели их в этом проекте.
"Изначально это был короткометражный фильм, но затем его зачем-то попытались превратить в полнометражку. Я работал над ним всего одну ночь. Сделал это как одолжение, понимаете?", - сказал Леонардо Ди Карио в 1996 году в интервью журналу "Detour".
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
12 августа, 04:34Культура
Зрители заметили ляп в "Однажды в… Голливуде"
030020
КультураТоби МагуайрКино и сериалыНовости культурыЛеонардо Ди КаприоКанадаСША
Рекомендуем
Деньги
Россиянин стал миллионером, потратив 40 рублей на лотерейный билет
РИА
Новости
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Старый автомобиль в одном из дворов в Севастополе
"Ъ": в Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Поэт-песенник Илья Резник
Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
Лента
новостей
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на красной дорожке в Лос-Анджелесе. 27 июня 2012
Лиам Хемсворт написал в Сети про расставание с Майли Сайрус
Сотрудник в офисе
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
Мемориальный комплекс Путь возрождения народов Крыма в Бахчисарайском районе полуострова
Постпред Британии в ООН заявила об "ужасном" положении украинцев в Крыму
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
Пресс-конференция Сергея МитрохинаГлава московского отделения партии Яблоко Сергей Митрохин на пресс-конференции, посвященной представлению программы кандидата в мэры Москвы. 12 декабря 2017
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Певица Дженнифер Лопес во время выступления на ABC's Good Morning America. 20 июня 2014 года
Вышла первая афиша "Стриптизерш" с Дженнифер Лопес
Медведь, напавший на грибника возле поселка Сулук Верхнебуреинского района Хабаровского края
В Хабаровском крае медведь убил грибника
Автомобили ДПС и скорой медицинской помощи
Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
Кадр из сериала Игра престолов
Стало известно, как снимали битву за Королевскую Гавань в "Игре престолов"
Как Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Телеведущая, певица Ольга Бузова
Ольга Бузова разозлила пользователей Сети, назвав себя блокадницей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18Депутат отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда
09:17Mercedes отозвал в России около тысячи машин
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:25Приамурью потребуется более 230 миллионов рублей федпомощи после паводка
08:20Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:58В Австралии изъяли партию метамфетамина стоимостью выше $60 миллионов
Лента новостейМолния