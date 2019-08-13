Роскомнадзор не нашел утечек данных клиентов в трех крупных банках

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Роскомнадзор не нашел утечек персональных данных клиентов трех крупных российских банков, поэтому Генпрокуратура не будет принимать мер реагирования, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной на официальном интернет-канале ведомства Роскомнадзор не нашел утечек персональных данных клиентов трех крупных российских банков, поэтому Генпрокуратура не будет принимать мер реагирования, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной на официальном интернет-канале ведомства "Эфир"

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что данные клиентов ОТП Банка, Альфа-банка и "Хоум Кредит Банка" оказались в открытом доступе. По данным издания, в общей сложности базы содержат данные примерно 900 тысяч россиян. Базы были выложены в конце мая, данные в них собирались несколько лет назад, но существенная часть информации по-прежнему актуальна. В связи с этим Генпрокуратура совместно с Роскомнадзором инициировали проверку.

"Проверка проведена. Управление Роскомнадзора по результатам административного расследования сведений о нарушений законодательства о персональных данных не нашло, оснований для привлечения к административной ответственности по соответствующей статье КоАП не имелось. Оснований для мер прокурорского реагирования нет", - сказал Куренной.