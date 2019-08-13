Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T13:34Z
https://ria.ru/20190813/1557446949.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155732/90/1557329069_0:317:3077:2047_1036x0_80_0_0_b060a6a8715e6be2f464bc416b883a06.jpg
РИА Новости

Роскомнадзор не нашел утечек данных клиентов в трех крупных банках

13:34 13.08.2019
178
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНоутбук
Ноутбук
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Роскомнадзор не нашел утечек персональных данных клиентов трех крупных российских банков, поэтому Генпрокуратура не будет принимать мер реагирования, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной на официальном интернет-канале ведомства "Эфир".
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что данные клиентов ОТП Банка, Альфа-банка и "Хоум Кредит Банка" оказались в открытом доступе. По данным издания, в общей сложности базы содержат данные примерно 900 тысяч россиян. Базы были выложены в конце мая, данные в них собирались несколько лет назад, но существенная часть информации по-прежнему актуальна. В связи с этим Генпрокуратура совместно с Роскомнадзором инициировали проверку.
Логотип одного из отделений Бинбанка в Москве
5 августа, 11:50РИА Новости
Эксперт назвал возможную причину утечки данных клиентов Бинбанка
"Проверка проведена. Управление Роскомнадзора по результатам административного расследования сведений о нарушений законодательства о персональных данных не нашло, оснований для привлечения к административной ответственности по соответствующей статье КоАП не имелось. Оснований для мер прокурорского реагирования нет", - сказал Куренной.
Он отметил, что выложенные базы данных по своему содержанию сильно отличалась от баз данных, составленных самими банками, а сведения в выложенных базах были неактуальными или ложными. Тем не менее, Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу, на котором появилась ссылка на базы данных.
021004
Обсудить 2
ОТП БанкХоум КредитРоскомнадзорРоссияАльфа-банкЭкономика
Рекомендуем
Оъявления о быстрых займах
Госдума может ограничить рекламу микрофинансовых займов
РИА
Новости
Во дворе дома, где разместились женщины с детьми из Чемодановки
Все зарегистрированные в Чемодановке цыгане вернулись домой
Значок немецкого концерна Мерседес
Mercedes отозвал в России около тысячи машин
Инспектор дорожно-патрульной службы
Под Саратовом задержали микроавтобус, нелегально перевозивший детей
Лента
новостей
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Кремле прокомментировали протестные акции в Москве
Цех сборки самолета МС-21-300
Эксперт оценил возможность России и Индии совместно производить лайнеры
Казанский собор на Красной площади
Священник рассказал подробности нападения в храме на Красной площади
Здание посольства США в Киеве, Украина
В Госдуме заявили, что США публично признали Украину своей вотчиной
Дети в колясках
Две жительницы Петербурга подрались из-за столкнувшихся детских колясок
Прощание с сотрудниками Ядерного центра Алексеем Вьюшиным, Евгением Коратаевым, Вячеславом Липшевым, Сергеем Пичугиным и Владиславом Яновским, погибшими в результате аварии на полигоне ВМФ в Архангельской области. 12 августа 2019
В Кремле прокомментировали данные американских СМИ по ЧП под Архангельском
Офис в Москве
Эксперт прокомментировал идею перейти на четырехдневную рабочую неделю
Башня Эволюция в Москва-Сити. Виды Москва-Сити
В Москве разработали новую систему удаленного управления уличным освещением
Стенд Роскосмоса на выставке
Чистая прибыль Роскосмоса выросла почти в 2,5 раза
Паспорт гражданина Украины
Зеленский упростит получение гражданства Украины россиянам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43Силовики 17 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР
09:40Эксперт обнаружил ошибку в твите Трампа об американской ракете
09:36Nissan поддержал инициативу Госдумы о запрете эксплуатации старых машин
09:35В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
09:31Минтранс изучает предложения Госдумы о запрете эксплуатации старых авто
09:23Минпромторг получил предложение о запрете эксплуатации старых авто
09:18Депутат отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда
09:17Mercedes отозвал в России около тысячи машин
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
Лента новостейМолния