В ЦИК заявили о претензиях к работе окружных комиссий в Москве

Председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании рабочей группы Центральной избирательной комиссии РФ по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) по выборам в Мосгордуму

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. У Центризбиркома есть "серьезнейшие претензии" к работе ряда окружных комиссий, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании рабочей группы по рассмотрению жалоб кандидатов в депутаты Мосгордумы.

"Если бы их не было, нам бы не пришлось на региональных выборах, где участие ЦИК вообще никакое должно быть, каждый день вот уже вторую неделю денно и нощно разгребать это", — сказала она.

Однако, по ее словам, возможные ошибки комиссий не отменяют их решений в целом.

"Но там, где они допустили небрежное отношение или что-то еще, мы постарались на уровне ЦИК вытащить все, что возможно", — подчеркнула Памфилова.

Также она добавила, что заседания рабочей группы по рассмотрению жалоб кандидатов в депутаты проходят в открытом режиме с трансляцией в интернете, чтобы те, кто хочет самостоятельно разобраться в ситуации, могли сделать выводы.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов — 107). Во время проверки подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.