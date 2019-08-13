В ДНР обвинили ВСУ в 14 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, сообщил во вторник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Ранее в ДНР заявили, что за предыдущие сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня.
"С начала текущих суток враг уже 14 раз обстрелял территорию нашей республики с использованием 82-миллиметровых минометов, различного типа гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказал Безсонов.
С 21 июля в Донбассе действует согласованное контактной группой перемирие. Впервые оно включает в себя дополнительные меры по его обеспечению. Среди них запрет на ведение любого вида огня, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.