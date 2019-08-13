В ДНР обвинили ВСУ в 14 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, сообщил во вторник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Ранее в ДНР заявили, что за предыдущие сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня.

"С начала текущих суток враг уже 14 раз обстрелял территорию нашей республики с использованием 82-миллиметровых минометов, различного типа гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказал Безсонов.