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РИА Новости

В ДНР обвинили ВСУ в 14 нарушениях перемирия за сутки

13:32 13.08.2019
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, сообщил во вторник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Ранее в ДНР заявили, что за предыдущие сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня.
"С начала текущих суток враг уже 14 раз обстрелял территорию нашей республики с использованием 82-миллиметровых минометов, различного типа гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказал Безсонов.
С 21 июля в Донбассе действует согласованное контактной группой перемирие. Впервые оно включает в себя дополнительные меры по его обеспечению. Среди них запрет на ведение любого вида огня, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
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